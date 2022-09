Test: aiuta i poliziotti ad arrestare i fuggitivi. Risolvi il mistero

Questo test ti permetterà di aiutare i poliziotti a catturare tre pericolosi fuggitivi evasi da un carcere di massima sicurezza

In un carcere di massima sicurezza scoppia l’allarme antincendio. I detenuti vengono portati in un ambiente esterno, come previsto dal protocollo di sicurezza ma, dopo un controllo, gli uomini della polizia penitenziaria si rendono conto che mancano tre persone. Si tratta di tre serial killer e, per questo motivo, il direttore dell’istituto carcerario interviene immediatamente in prima persona.

Il direttore ordina ai suoi uomini di inseguire i fuggitivi e autorizza l’utilizzo di un cane poliziotto. Gli evasi hanno trenta minuti di vantaggio nei confronti degli inseguitori ma procedono ad una velocità abbastanza lenta, a causa dello scarso allenamento. I tre serial killer viaggiano ad una media di 4 chilometri orari mentre i poliziotti corrono a 6 chilometri orari. Il cane va ancora più veloce e schizza a dodici chilometri orari.

Il cane poliziotto raggiunge gli evasi, poi si volta e torna indietro verso i suoi padroni. Quando li incontra, corre nuovamente verso i malviventi ed effettua lo stesso percorso, avanti e indietro, finché i poliziotti non raggiungono, catturano ed arrestano i tre fuggitivi. Quanti chilometri ha percorso il cane al momento dell’arresto? Pensa con calma a tutte le soluzioni possibili, fai bene i tuoi calcoli e prova a rispondere. Trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere un test di logica e ragionamento è assolutamente necessario concentrarsi su tutti i dettagli, facendo attenzione a quelli inseriti nel testo solo per confonderti e farti sbagliare. Se lo hai fatto nella maniera giusta, è molto probabile che tu adesso abbia la soluzione in tasca. Qualora fosse così, sappi che meriti tutti i nostri complimenti perché non è mai facile risolvere un test del genere.

Se, al contrario, non hai idea di quale possa essere la risposta corretta, non buttarti giù con il morale. È probabile che tu abbia semplicemente bisogno di un po’ di allenamento, vedrai che in futuro anche tu riuscirai a rispondere bene e in tempi brevi. Ti ricordiamo che questo è un test di logica e ragionamento ma non ha alcuna validità scientifica. Si tratta di uno svago che vogliamo offrire alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: molti hanno sbagliato perché hanno provato a indovinare quante volte il cane abbia percorso il tragitto che separava i fuggitivi dai poliziotti, i quali raggiungono i criminali dopo un’ora. Il cane viaggia a 12 Km/h, quindi copre 12 chilometri in un’ora. I fuggitivi hanno trenta minuti di vantaggio e percorrono altri due chilometri durante l’altra mezz’ora. Sappiamo che i poliziotti viaggiano a 6 Km/h, quindi percorreranno la distanza che li separa dai serial killer in 60 minuti esatti.