Elisabetta Canalis, 40 anni ma non li dimostra, altro che chirurgia, ecco il suo segreto

Come fa Elisabetta Canalis a più di 40 anni ad avere un viso così? Non è la chirurgia estetica il suo segreto ma ben altro!

Elisabetta Canalis è indubbiamente una delle donne più belle del mondo dello spettacolo nonostante i suoi 44 anni festeggiati di recente. La splendida showgirl sarda ha infatti compiuto gli anni il 12 settembre.

E non sembra passarle mai un giorno. In tante si chiedono come faccia ad avere ancora un viso così fresco e privo di rughe o imperfezioni. Quali saranno i suoi segreti di bellezza? Avrà delle routine quotidiane?

Scopriamo allora come fa Elisabetta Canalis ad avere un volto così giovane e bello senza l’utilizzo del bisturi: ecco come ha contrastato gli inestetismi del suo volto grazie a trattamenti estetici non invasivi.

Ecco il segreto senza chirurgia di Elisabetta Canalis

Alzi la mano chi non ricorda gli esordi di Elisabetta Canalis sul bancone di Striscia la notizia. Era il lontano 1999 e la showgirl sarda, insieme a Maddalena Corvaglia raggiunse la notorietà diventando la velina mora del tg satirico.

Una bellezza straordinaria la sua e davvero senza tempo, visto che più passano gli anni e più l’attrice e modella non sembra dimostrare affatto l’età che ha. Come molte altre sue colleghe la Canalis non fa mistero di ricorrere quando necessario a qualche trattamento estetico.

Ma qui arriva il bello. Non si tratta infatti di un lifting che prevede l’utilizzo di un bisturi, bensì di un protocollo di medicina estetica non invasivo che permette di ringiovanire la pelle, ridonandole compattezza e turgore senza però ricorrere ai “ferri”.

In particolare il suo medico estetico di fiducia è il chirurgo maxillo facciale Carlo Borriello che opera presso la Medical Beauty Spot.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MEDICAL BEAUTY SPOT (@medicalbeautyspot)

Il trattamento scelto dalla Canalis è basato sull’utilizzo di ultrasuoni di ultima generazione che determinano un vero e proprio ringiovanimento per il viso, grazie alla stimolazione dei tessuti garantita dalla sua tecnologia.

Tale trattamento consente di produrre direttamente nuovo collagene ed elastina che dopo i 20 anni iniziano fisiologicamente a calare in tutte le donne.

Ed è proprio il riscaldamento del tessuto dermico che stimola la produzione e il rimodellamento del collagene nella direzione giusta con una conseguente risalita dei tessuti. Questo determina un effetto lifting duraturo che va a migliorare le linee sottili e le rughe del viso.

Un trattamento viso anti age non invasivo che in soli 30-40 minuti permette di ringiovanire il volto in modo sicuro e senza sottoporsi ad interventi chirurgici invasivi.

Ovviamente con la Canalis madre natura è stata più che generosa, quindi parte indubbiamente da un’ottima base. Oltre a questo la showgirl che recentemente ha condotto un programma su Tv8 “Vite da Copertina”, tiene particolarmente al proprio corpo infatti segue una dieta specifica e pratica molta attività fisica.

La genetica in ogni caso ha fatto la sua parte con la ex velina mora, che ormai vive negli Stati Uniti ed è sposata con un medico americano dal quale ha avuto una figlia Skyler Eva.