Test: risolvi il problema e scopri quanto hai guadagnato

Questo test ti consentirà di risolvere un problema di matematica. I protagonisti dell’enigma sono i soldi e tu dovrai essere brava a contarli

Come te la cavi con i problemi di matematica? E con i test di logica e ragionamento? Ci auguriamo che la tua risposta sia stata positiva e che questo entusiasmo possa aiutarti a trovare una soluzione. Questo test non è complicato, infatti è classificato come un enigma di medio livello. Nasconde alcune trappole che dovrai evitare ma non possiamo darti ulteriori suggerimenti. Da questo momento dovrai essere tu a trovare una soluzione al problema.

Ecco il testo dell’enigma da risolvere: sei in compagnia di una tua amica e decidete di andare a fare shopping. Messe insieme, avete 40 euro in tasca. Dividete questa cifra ed effettuate alcuni acquisti. Tu, con venti euro in tasca, compri una splendida maglietta colorata, approfittando dei saldi. La paghi solo un euro e la rivendi al doppio della cifra pagata. Poi spendi gli altri soldi esattamente nello stesso modo.

La tua amica, nello stesso negozio, compra un cappello e paga due euro. Poi lo rivende ad un euro. Anche lei effettua la stessa operazione finché non finisce il credito. Una volta tornate a casa, rimettete insieme i soldi che avete in tasca. Avete guadagnato o perso dei soldi? Oppure avete sempre la stessa cifra? Pensaci bene e poi rispondi, hai soltanto trenta secondi per fornire la risposta corretta, quindi dovrai essere rapida e precisa. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Questo test ha mandato in tilt il web. Oltre alla difficoltà dei calcoli matematici è importante fare una sorta di corsa ad ostacoli, evitando i trabocchetti inseriti nel testo. Se lo hai fatto, vuol dire che adesso hai la soluzione in tasca e stai soltanto aspettando di sapere se hai indovinato oppure no. Dovrai avere ancora qualche piccolo attimo di pazienza, tra poco conoscerai la risposta esatta.

In attesa della soluzione, meriti tutti i nostri complimenti perché non è mai facile risolvere un test di logica e ragionamento come questo. Se, al contrario, non hai idea di quale possa essere la soluzione dell’enigma, non buttarti giù con il morale, sei in ottima e abbondante compagnia. È probabile che tu abbia semplicemente bisogno di maggiore allenamento, vedrai che la prossima volta andrà sicuramente meglio.

Ci teniamo a sottolineare che questo test non ha alcuna validità scientifica perché si tratta solo di un semplice intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Ecco la soluzione: la risposta esatta è dieci euro, è questa la cifra che tu e la tua amica avete guadagnato. Perché? Tu hai investito venti euro (per venti magliette) per portarne a casa quaranta, la tua amica ha investito venti euro (per dieci cappelli) per portarne a casa dieci. Di conseguenza, tu hai guadagnato venti euro e la tua amica ne ha persi dieci.