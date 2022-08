Test: i rapinatori devono dividere il bottino, come faranno?

Dopo una rapina, i cinque malviventi devono decidere come dividere il bottino. Grazie a questo test potrai aiutarli ed eviterai inutili litigi

Cinque rapinatori decidono di entrare in una banca e rubare l’incasso del giorno. I malviventi si introducono nell’istituto bancario armati, riescono a neutralizzare la guardia giurata e vanno verso le casse. Purtroppo per loro, la banca ha un sistema di riciclo del denaro in cassa ed è già stato depositato nella cassaforte. I rapinatori riescono a recuperare soltanto mille euro proprio mentre sentono le sirene della polizia.

Quando arrivano le forze dell’ordine, i cinque uomini si imbattono negli agenti ed inizia una sparatoria. Alcuni membri della banda restano feriti ma riescono a sopravvivere e ad evitare l’arresto da parte delle forze dell’ordine. I cinque superstiti riescono a scappare grazie ad una strada secondaria, si mettono in auto e scappano verso il covo segreto, seminando i poliziotti. Una volta arrivati nel posto stabilito, devono decidere come dividere il bottino.

I cinque malviventi usano dei nomi in codice, in base alla gerarchia: Primo è il capo, poi c’è Secondo, poi viene Terzo, fino ad arrivare a Quarto e Quinto. I cinque ladri avevano stabilito in precedenza che avrebbero stabilito la spartizione del bottino partendo dal più basso nella gerarchia, il quale avrebbe dovuto fare una proposta agli altri. In caso di maggioranza (compreso il voto di chi ha fatto la proposta) sarebbe avvenuta la spartizione. Quale proposta faresti se tu fossi Quinto?

Adesso ragiona con calma e poi prova a dare una risposta, hai tutto il tempo necessario, non avere fretta. Poi scorri il testo verso il basso e troverai la soluzione del test.

La soluzione del test

Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica. Proprio come tutti gli altri test, si tratta di un semplice passatempo che proponiamo alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Credi di aver trovato la soluzione? Tra poco lo scopriremo. Se hai indovinato, vuol dire che hai evitato i trabocchetti inseriti dappertutto nel testo, per farti sbagliare. In questo caso, meriti tutti i nostri complimenti.

Ecco la soluzione del test. Quinto avrebbe dovuto proporre agli altri di dividere il bottino in questo modo:

997 euro per sé stesso ;

; zero euro a Primo ;

; due euro a Secondo ;

; un euro a Terzo ;

; zero euro a Quarto.

Questa proposta sarebbe sicuramente approvata da Secondo, Terzo e Quinto. Perché? Il motivo è molto semplice: se fossero rimasti in vita solo Secondo e Primo, quest’ultimo avrebbe ammazzato Secondo per prendere tutto il bottino della rapina. Secondo, per restare vivo, avrebbe dovuto approvare la proposta di Terzo, che avrebbe chiesto l’intero bottino per sé, lasciando in vita gli altri.

Quarto avrebbe proposto 998 euro per sé, un euro per Primo, un euro per Secondo e zero euro a Terzo. Per tutti questi motivi, la proposta di Quinto è la migliore per Secondo e Terzo e sarà approvata dai 3/5 del gruppo.