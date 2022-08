Pasta al tonno senza errori: ecco quelli da evitare per un risultato al top

La pasta al tonno è uno dei piatti più preparati per i pranzi di ogni giorno: ecco però i diversi errori che in molti commettono.

Alzi la mano chi non si è mai cimentato nella preparazione della pasta al tonno: un primo piatto popolare che tutti hanno cucinato almeno una volta nella vita. Studenti, mamme, single, casalinghe, uomini e donne in generale lo hanno provato a preparare.

Ma essendo un tipo di pasta così comune è anche vero che molti danno per scontato alcuni passaggi. Per quanto infatti possa apparire così semplice da cucinare, dall’altro lato è più facile incappare in sbagli banali.

Scopriamo allora quali sono gli errori da non fare con la pasta al tonno: dal non scolare il tonno in scatola al mettere il formaggio. Scopriamo tutti i passi falsi che spesso commettiamo.

Ecco gli errori da evitare con la pasta al tonno

Pur essendo un piatto veloce e facile da preparare molti commettono banali errori quando preparano la pasta con il tonno. Un primo piatto che si cucina in poco tempo e può essere considerato anche come il pranzo o la cena dell’ultimo minuto.

Importante poi è scegliere sempre ingredienti di qualità, perché qualsiasi sia il tipo di tonno che decidiamo di usare per preparare il nostro piatto di pasta, dovrà essere buono, altrimenti la riuscita sarà compromessa.

Vediamo allora punto per punto quali sono gli errori da evitare per preparare la pasta con il tonno e ottenere un risultato eccellente. Da provare la ricetta della pasta con tonno, olive e capperi.

1) Non gettare il liquido di governo. Anche se la scatola riporta la dicitura con olio extra vergine d’oliva, è bene scolare il liquido del tonno in scatola. L’acqua della salamoia rischia di annacquare la pasta, mentre l’olio di renderla pesante.

2) Non usare mai il tonno fresco. Ogni tanto possiamo anche realizzare una pasta con il tonno in versione più gourmet utilizzando quello fresco anziché quello in scatola. In questo caso occorre tagliarlo a pezzettini e scottarlo senza esagerare con la cottura altrimenti rischia di diventare gommoso.

3) Non cuocere troppo il tonno in scatola. Esso è già stato sottoposto a dei processi di cottura e quindi non necessita di essere cotto ulteriormente per tempi lunghi. Basterà metterlo in padella per 5 minuti, giusto poco prima di scolare la pasta così da insaporirlo con uno spicchio d’aglio.

4) Aggiungere il prezzemolo troppo presto. Il prezzemolo è un’erba aromatica che si sposa bene con molti piatti, in particolare con quelli di pesce. Il segreto però è di metterlo solo alla fine altrimenti se viene cotto troppo rischia di diventare amaro.

5) Mettere il formaggio. Il parmigiano o il grana non si sposano bene con il sapore del pesce, dunque, quando prepariamo un piatto di pasta al tonno meglio evitare la spolverata di formaggio sopra, andrebbe a coprire eccessivamente il sapore del tonno.

6) Scuocere la pasta. Pur sembrando banale anche la pasta dovrà essere cotta a puntino altrimenti il risultato del nostro piatto sarà talmente deludente che non la riusciremo ad apprezzare più. Scopri anche come cuocerla in anticipo senza che diventi scotta.

7) Usare la cipolla. La cipolla soffritta è troppo forte per il tonno e andrebbe a coprire il suo sapore più delicato. Quindi meglio evitare il classico soffritto anche se solo di cipolla.