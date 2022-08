Ilary Blasi stravolge tutto, addio tacchi e bellavita. Il cambio dopo l’addio è drastico!

Ilary Blasi stravolge tutto ancora una volta, dopo la separazione dice addio a tacchi e bella vita per un cambio drastico visibile.

Continua ad essere la vicenda più calda dell’estate, quella della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I fan sono ormai in procinto di rassegnarsi anche se i comunicati stampa sono giunti come un fulmine a ciel sereno (o quasi). Soltanto qualche mese prima, infatti, per salvaguardare la serenità dell’ex letterina impegnata nella conduzione dell’Isola dei Famosi, moglie e marito si erano affrettati a smentire le voci.

Ognuno, si sa, reagisce a suo modo e in queste settimane la caccia agli ex coniugi e agli scoop è sempre attivissima. Mentre il Pupone sembra ormai viversi la sua love-story con Noemi Bocchi quasi alla luce del sole, continuando ad essere beccato nelle sue vicinanze, la Blasi ha scelto di diventare super social. La conduttrice, infatti, è attivissima come non mai sulla sua pagina Instagram e, dal momento della separazione, ha iniziato a pubblicare continui aggiornamenti sui suoi spostamenti.

Prima il viaggio a Zanzibar con i figli, poi le vacanze balneari a Sabaudia, ora una meta tutta nuova e molto “Zen”. La sua sembra essere una scelta ben precisa, rivelata dalle amiche più intime in una recente intervista a Di Più. “Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito“, aveva spiegato una fonte molto vicina a lei.

Niente tv per un anno, Ilary si consola alle Dolomiti in solitaria

La beniamina degli italiani ci tiene a mostrarsi al massimo del suo splendore e con il suo bel sorriso stampato sul volto. Ed è proprio quello che sta facendo anche durante la nuova tappa delle sue vacanze. Questa volta immersa nei panorami naturali delle Dolimiti, Ilary Blasi appare più bella che mai, seppur con uno stile del tutto nuovo che, probabilmente, rispecchia anche le sue nuove decisioni di vita.

“Lontana dalla tv per un anno“, questa l’ultima indiscrezione secondo cui la timoniera dell’Isola dei Famosi avrebbe deciso di ritirarsi dalle scene e declinare gli inviti ad interviste che indaghino sulla separazione, come quelle di Verissimo o di Belve. Niente riflettori e addio alla bellavita, insomma. Ora l’ex signora Totti ha bisogno di pensare a sé, godendosi la pace della solitudine accompagnata, semmai, da amici ed affetti più cari.

Nelle ultime stories del suo profilo, la conduttrice appare con una semplicissima t-shirt bianca, cappellino in testa, camiciona oversize a scacchi e stivaletti. Un perfetto stile casual da trekking con cui gli italiani non l’hanno mai vista, ma che irradia come sempre il suo fascino smisurato. Sullo sfondo di montagne, lago e boschi, Ilary è la regina indiscussa di bellezza che conosciamo.

Stando a qualche voce anonima di una testimone della zona giunta a Deianira Marzano, però, durante un momento di pausa su una panchina con un’amica, avrebbe parlato ancora di Totti, raccontando di aver fatto le valigie da quella che era la loro casa.