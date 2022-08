Moda autunno 2022: cosa indosseremo la prossima stagione?

Moda autunno 2022: come ci vestiremo? Quali saranno le tendenze? Riusciremo a trovare il nostro personal stile? Ecco tutte le domande a cui risponderemo in questa guida di stile targata CheDonna, per essere sempre al top!

Per molti di noi l’estate deve ancora iniziare e non vediamo l’ora che arrivino le tanto amate ferie per poterci rilassare sotto al sole oppure alla scoperta di una nuova città. Nonostante ciò questo è anche il momento giusto per guardare al futuro e scoprire tutte le tendenze per la prossima stagione, per essere sempre in linea con tutte le novità fashion!

Le mode cambiano anno dopo anno. I big della moda interpretano i pensieri, lo stile di vita dei futuri acquirenti e studiano la società, affinché le collezioni proposte siano dei veri e propri riflessi e ognuno di noi possa trovare la propria personalità e individualità nelle tendenze proposte.

Abbiamo già visto le sfilate che riguarderanno la moda autunno/inverno 2022 e quindi siamo pronti a vedere quali saranno le tendenze di cui non potremo fare a meno.

Siete pronte a scoprire la moda del futuro? Iniziamo!

Moda autunno/inverno 2022-23: il binomio futuro/classicità sarà il punto saldo di tutto il fashion del 2023!

Mai la società è stata più inclusiva. La verità individuale è ciò che contraddistingue la popolazione mondiale in questo preciso momento storico. C’è la necessità di raccontarsi senza filtri ne schemi, quindi tutto il mondo del fashion ruota intorno a questo bisogno e crea collezioni mai viste prima d’ora!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo insieme quali saranno i punti fondamentali della moda autunno 2022:

bustini e tank top: due elementi che porteremo con noi dalla moda dell’estate sono i bustini o corset top e il tank top, la canottiera a costine. Sono due capi semplici, ma che in funzione di look super complessi sono la chiave giusta per interpretare le nuove tendenze. Da indossare con i pantaloni a vista bassa cargo oppure con leggings in vernice.

due elementi che porteremo con noi dalla moda dell’estate sono i bustini o corset top e il tank top, la canottiera a costine. Sono due capi semplici, ma che in funzione di look super complessi sono la chiave giusta per interpretare le nuove tendenze. Da indossare con i pantaloni a vista bassa cargo oppure con leggings in vernice. tartan : non ci siamo mai stancati di questo tessuto che è stato predominante nelle collezioni più eleganti, come quelle di Chanel , e in quelle più innovative, come per Balmain o Versace . Resta il fatto che il tessuto tartan dovrà essere presente nei nostri look autunnali.

: non ci siamo mai stancati di questo tessuto che è stato predominante nelle collezioni più eleganti, come quelle di , e in quelle più innovative, come per o . Resta il fatto che il tessuto tartan dovrà essere presente nei nostri look autunnali. minigonne e vita bassa: nonostante ci sia un propensione generale verso il futuro è impossibile non notare i richiami delle tendenze che hanno contraddistinto la moda degli anni 2000. Ad esempio? Pantaloni a super vita bassa e mini gonne super corte! È arrivato il momento di rispolverare il nostro armadio e di riprendere il nostro pantalone a vita bassa preferito.

nonostante ci sia un propensione generale verso il futuro è impossibile non notare i richiami delle tendenze che hanno contraddistinto la moda degli anni 2000. Ad esempio? Pantaloni a super vita bassa e mini gonne super corte! È arrivato il momento di rispolverare il nostro armadio e di riprendere il nostro pantalone a vita bassa preferito. colori a quantità: l’inverno non sarà più scuro e cupo, perché le tendenze dicono si ai colori. Rosso, fucsia, verde, bordeaux. Outfit monocromatici o super abbinati. L’importante è che ci sia colore! A proposito, Ad ogni outfit una personalità! Scopri il look più adatto a te!

Adesso non abbiamo più scuse: conosciamo tutte le tendenze della prossima stagione e non vediamo l’ora di realizzare i look più trendy del momento.

Nel frattempo cosa fare? Continuiamo a studiare e a vedere quali saranno le mode del futuro, per essere perfette e al passo con tutte le novità dal mondo del fashion!