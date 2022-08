Ecco le cattive abitudini da evitare per non far rallentare il metabolismo

Queste cattive abitudini sono da evitare per non far rallentare il metabolismo e poter dimagrire più facilmente.

A volte semplici abitudini che possono apparire innocue si rivelano invece dannose per il metabolismo. Quando questo rallenta infatti succede che si finisca per ingrassare. Ecco perché è fondamentale avere il metabolismo sempre attivo.

Del resto cos’è il metabolismo? Si tratta del processo tramite cui il corpo trasforma ciò che mangiamo in energia. In questo meccanismo le calorie introdotte con gli alimenti si combinano con l’ossigeno e rilasciano l’energia che serve al corpo per svolgere le sue funzioni quotidiane.

Non solo quando siamo in attività, ma anche mentre ci riposiamo il corpo necessita di energia. Tutte quelle funzioni che non richiedono un particolare sforzo da parte nostra come la respirazione o la circolazione del sangue ci fanno comunque bruciare delle calorie e questo è quello che si definisce come metabolismo basale. Scopriamo allora quali sono le cattive abitudini da evitare.

Ecco le cattive abitudine che fanno rallentare il metabolismo

Molti, nonostante seguano una dieta, si chiedono quali siano i motivi per cui non riescano a dimagrire. Oltre a commettere diversi errori, capita di non avere un buon metabolismo. Complici cattive abitudini, esso tende infatti a rallentare.

La dieta dunque, pur essendo fondamentale, deve anche saper rispettare alcuni principi di base. Scopri ad esempio la dieta del supermetabolismo. Scopriamo quali sono le cattive abitudini che tendono a far rallentare il metabolismo.

1) Evitare il caffè. Pur essendo una bevanda non indicata per tutti, il caffè ha anche alcuni vantaggi, tra cui quello di stimolare il metabolismo. La caffeina infatti aumenta il tasso metabolico quando siamo a riposo dal 3 all’11%. Come tutte le cose, e a maggior ragione con una bevanda eccitante è bene però non abusarne. Generalmente per un adulto sano sono raccomandati 400 milligrammi di caffeina al giorno per non avere effetti dannosi sull’organismo. La quantità corrisponde a circa 4 tazzine di caffè italiano e a tre di quello americano servito in tazze molto più grandi.

2) Bere poca acqua. L’idratazione è fondamentale e tutti i nutrizionisti lo ribadiscono. Noi del resto siamo composti per il 70% d’acqua e tutte le nostre cellule e i tessuti necessitano di acqua per funzionare in maniera adeguata. Nel sangue è contenuta acqua che permette ai nutrienti di raggiungere le cellule e drenare gli scarti tramite i reni attraverso le urine. Non solo, grazie all’acqua riusciamo anche a regolare la temperatura del corpo tramite la sudorazione. Inoltre, essa favorisce la produzione di feci e permette di digerire i cibi. Se non ne introduciamo abbastanza i processi dell’organismo rallentano così come il nostro metabolismo. La quantità raccomandata di acqua da introdurre è di circa 2 litri al giorno. Dovremmo anche mangiare frutta e verdura per idratarci.

3) Non consumare latte. In questa bevanda è contenuto il calcio che è necessario per avere ossa forti. Esso è anche un attivatore del metabolismo e non assumerne in quantità sufficiente può portare a diversi effetti negativi, tra cui la carenza di calcio, vitamina e potassio.

4) Essere sedentari. Lo scarso movimento provoca un rallentamento del metabolismo che invece si riattiva con uno stile di vita più movimentato. Ciò non significa stressarsi ma praticare un’attività fisica in maniera costante e regolare. Se non si ha molto tempo per praticare uno sport possiamo anche renderci attivi preferendo ad esempio le scale all’ascensore o lasciando l’auto più lontana e camminando per un tratto più lungo rispetto al solito.

Infine, segui questi pochi trucchi per riattivare il metabolismo.