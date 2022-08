Ad ogni outfit una personalità! Scopri il look adatto a te!

Ad ogni outfit che indossiamo corrisponde sempre una personalità ben precisa: la nostra! Ecco la guida di stile targata CheDonna che oggi ti mostrerà come realizzare dei total look che siano veramente lo specchio del tuo carattere!

I vestiti che scegliamo di indossare raccontano di noi molto di più di ciò che a volte vorremmo comunicare. Sono la copertina del nostro libro, ognuno diverso e ricco di emozioni dall’altro. Ma siamo sicure che l’outfit indossato sia veramente lo specchio del nostro carattere? Ecco come scoprirlo, utilizzando un solo capo di tendenza!

Riuscire ad essere sempre originali con i look che indossiamo non è un gioco da ragazzi, soprattutto da quando è possibile studiare e vedere sui social media influencer con indosso outfit super trendy e tutti da copiare.

Viene meno il proprio estro creativo e gli abiti che indossiamo non sono veramente lo specchio del mostro carattere.

Esatto! Perché una delle caratteristiche più belle del fashion è che con i look che indossiamo possiamo comunicare al mondo intero chi siamo, senza filtri, oppure possiamo creare una corazza, con cui proteggerci ogni giorno.

Ma se volessimo realizzare outfit che mostrino a pieno la nostra personalità, come fare? Con questa guida di stile targata CheDonna che ci mostrerà come creare look che siano al 100% lo specchio della nostra persona!

Per realizzare l’outfit che racconti a pieno la nostra personalità bisogna partire da un capo solo: il jeans! Ecco tre look per tre diverse personalità! Scopri chi sei!

Se vuoi che gli abiti che indossi mostrino a pieno la nostra persona dobbiamo essere originali. Prendere ispirazione dagli outfit che troviamo indosso alle influencer sui social media per poi modificarli affinché siano giusti per noi. Ad esempio, come ti definisci?

Non servono molti capi per realizzare outfit unici. Ad esempio con un paio di jeans è sempre possibile essere al passo con le tendenze e allo stesso tempo originali.

Ecco la guida di stile targata CheDonna che vi mostrerà come è possibile realizzare outfit diversi con un unico paio di jeans:

semplice ma determinata: se ti definisci una persona semplice e determinata, che sa ciò che vuole dalla vita il look che fa per te è in stile parisienne. Maglia bianca di cotone, jeans a vita alta largo e corto in caviglia e ballerina rossa, per dare un tocco strong al total look.

Termina qui la qui guida di stile targata CheDonna più fashion del momento. Rimanete connesse per non perdere tutte le novità in fatto di moda, e non solo!