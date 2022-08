Con questi semplici trucchi i tuoi biscotti saranno più lucidi e croccanti

Scopri quali sono i trucchi da mettere in atto per ottenere dei biscotti più lucidi e croccanti che mai. I tuoi dolci saranno super!



Sfornare biscotti, per alcuni è un vero e proprio passatempo mentre per altri è solo una routine messa in atto per mangiare e offrire alla propria famiglia cibi più sani.

Al di là del motivo per cui si sceglie di prepararli, riuscire ad ottenere un buon risultato è sempre molto importante, sopratutto data la grande concorrenza messa in atto da industrie dolciarie, negozi e panetterie.

Per fortuna ci sono dei trucchi casalinghi che possono fare la differenza e che una volta appresi ti consentiranno di ottenere dei biscotti belli e buoni come quelli che potresti acquistare in pasticceria. E tra questi, alcuni dei fondamentali riguardano proprio il loro aspetto, la lucentezza e l’effetto croccante che ci si aspetta ogni qual volta se ne mangia uno. Ecco, quindi, tutto ciò che dovresti sapere riguardo ai trucchi per ottenere dei biscotti più lucidi e croccanti.

I trucchi per avere dei biscotti più lucidi e croccanti

Per dei biscotti che risultino buoni come quelli che potresti acquistare fuori, è molto importante trovare la ricetta giusta ed in grado di risultare sia semplice da attuare che buona da gustare.

Ma cosa fare, se nonostante la ricetta perfetta i biscotti risultano ancora mancanti di quel qualcosa in grado di renderli davvero unici? Oggi, ti sveleremo alcuni trucchi da veri pasticceri e che saranno in grado di rendere i tuoi biscotti più lucidi e croccanti.

L’albume d’uovo per la lucentezza

Sbattere l’albume d’uovo (sia da solo che con pochissimo zucchero a velo) e passarlo sui biscotti prima di cuocerli renderà gli stessi estremamente più lucidi. E tutto senza togliergli il colore che hai scelto per loro. Inoltre, la patina invisibile che si viene a creare in superficie gli donerà una maggior croccantezza, rendendoli più piacevoli al gusto. Un trucco davvero semplice da mettere in atto e che può cambiare aspetto ai tuoi dolcetti. E per un effetto lucente al massimo? Basta aggiungere un po’ d’acqua per diluire il tutto.

L’uovo sbattuto per un effetto dorato è uno dei trucchi per biscotti lucidi e croccanti

Anche un uovo intero sbattuto può fare la differenza. In questo modo, infatti, i biscotti risulteranno sia più croccanti che lucidi e con una patina dorata che gli darà il caratteristico aspetto dei biscotti da forno. Un effetto davvero bello da vedere e che si rivelerà particolarmente prezioso anche al momento dell’assaggio, quando il biscotto si mostrerà croccante e friabile al contempo. È inoltre importante sapere che il livello di doratura viene dato dal rosso e che per una più intensa puoi quindi optare per l’uso del solo tuorlo sbattuto.

Olio d’oliva per biscotti brillanti e super croccanti

Anche l’olio d’oliva si rivela un valido aiutante in cucina e può rivelarsi utile quando non si possono mangiare uova o quando si desidera lucentezza senza alterare la friabilità dei biscotti. Ancora una volta basterà spennellarlo sugli stessi per ottenere il massimo del risultato. E se si desidera anche la croccantezza? Basterà mescolarlo ad un po’ di zucchero per ottenere il meglio dai tuoi biscotti.

Ora che hai scoperto quali sono i trucchi per migliorare l’aspetto dei tuoi biscotti e renderli lucidi e croccanti, ti basterà ricordartene ogni qual volta che li prepari per ottenere il massimo dei risultati. Esattamente come avvenuto dopo aver imparato i trucchi per ottenere una perfetta panna montata. Altro componente indispensabile per poter godere di dolci davvero unici e che non avranno nulla da invidiare a quelli da pasticceria.