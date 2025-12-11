Anticipazioni Uomini e Donne: notte insieme, lacrime e un rifiuto. Lo studio si infiamma – chedonna.it

Nelle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne è successo davvero l’impensabile ad una dama: prima racconta di aver trascorso la notte insieme ad un uomo, poi lo rifiuta e piange.

È già a metà del suo ‘percorso’, eppure Uomini e donne non smette mai di sorprendere il suo numeroso pubblico. Come rivelano le anticipazioni delle prossime registrazioni, sembrerebbe che accadrà davvero di tutto nelle puntate che andranno in onda su canale 5 nelle settimane che verranno.

Nei giorni scorsi, infatti, i protagonisti del dating show di Maria De Filippi sono stati chiamati nuovamente a Roma per prendere parte alle nuove registrazioni del programma. In quest’occasione, ognuno di loro ha avuto la possibilità di raccontare come si stanno evolvendo le conoscenze, regalando a tutti i presenti in studio dei veri e propri colpi di scena.

A tal proposito, una dama è finita immediatamente nell’occhio del ciclone. Dopo aver raccontato di aver dormito insieme ad un cavaliere del parterre, con il quale sta uscendo da diverso tempo, ha anche ammesso di non essere pronta ad uscire dal programma con lui. Da questa confessione, apriti cielo: è finita nel mirino di Tina Cipollari.

Spoiler Uomini e donne prossime puntate: caos al centro studio, dopo la confessione finisce in un mare di lacrime

La nuova registrazione di Uomini e donne, a quanto pare, ha avuto un’unica protagonista indiscussa: Sabrina Zago. Ritornata nello studio del dating show dopo la fine della storia d’amore con Nicola, si è immediatamente rimboccata la maniche ed ha accettato di buon grado il corteggiamento di alcuni cavalieri.

Nelle prossime puntate, infatti, la dama farà la conoscenza di Carlo, un signore del parterre che le è piaciuto dal primo minuto e con il quale – come raccontato dalla diretta interessata nella scorsa registrazione – ci ha passato persino l’intera notte.

Una confessione decisamente inaspettata, seguita da un’altra altrettanto clamorosa. Su proposta del suo corteggiatore, la Zago ha rivelato di non essere pronta ad uscire dal programma insieme a lui e di voler ancora conoscerlo sotto i riflettori. Una scelta più che legittima, che ha scatenato l’ira di Tina Cipollari.

Di fronte a tali parole, l’opinionista si è scagliata contro di lei, rivolgendole delle parole poche carine. Sabrina, a questo punto, visibilmente dispiaciuta e provata, ha iniziato a piangere al centro studio ed è scappata via. Solo dopo essersi calmata, è ritornata a sedersi tra il parterre femminile.