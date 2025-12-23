La crema super conveniente che ti salva la pelle d’inverno – CheDonna.it

Si tratta di una crema che può essere utilizzata a 360°, incredibilmente versatile, conveniente e dalle proprietà sconfinate. Detto così sembra un miracolo ma vi assicuro che è un salva vita da avere sempre con sé

Molti ancora non la conoscono e io mi stupisco ogni giorno a parlarne e vedere persone che ancora ne ignorano l’esistenza. Io stessa mi sono trovata ad utilizzarla per una ragione che non aveva nulla a che vedere con l’utilizzo che ne faccio ora.

La crema infatti mi è stata consigliata dopo aver fatto un tatuaggio, ho iniziato a fare le applicazioni quotidiane per lenire le ‘ferite’ e poi ho scoperto che le proprietà di questa crema sono molteplici e ne ho allargato il suo utilizzo.

La crema sotto i 15 euro che rimedia a qualsiasi (o quasi) problema della pelle

Proteggere la propria pelle è molto importante, fin da quando si è giovani e ci sembra di essere invincibili, la pelle risulta perfetta per via della giovane età e non si pensa alle complicazioni che potremmo avere in seguito. In realtà è già fondamentale correre ai ripari, soprattutto dai raggi solari, anche d’inverno, un momento molto critico per la pelle, che tendenzialmente si secca a chiunque. La crema di cui vi sto per parlare è utile soprattutto in questo periodo.

Il prodotto in questione è della Roche – Posay, si tratta della Cicaplast Baume B5 +. La crema viene descritta come un balsamo protettivo per la pelle irritata, utilizzata per lenire la pelle come barriera cutanea. Ha al suo interno Vitamina B5 e Tribioma, Madecassoide e burro di Karité per un’azione antibatterica e riparatrice.

La crema oltre a fornire un sollievo immediato in caso di pelle irritata, accelera anche il processo di guarigione, allevia la tensione e crea uno strato protettivo invisibile sulla pelle. Si può utilizzare anche in caso di eczema, sugli eritemi da pannolino dei bambini, sulle ustioni superficiali, sulla pelle screpolata e irritata e sulle punture di insetti.

Come vi avevo preannunciato in apertura, si tratta di una crema camaleontica, estremamente versatile, da avere sempre in borsa perché sicuramente uno di questi disagi soprattutto durante l’inverno è inevitabile doverlo affrontare.

Personalmente mi trovo anche molto bene ad usare la crema come base per il trucco, dopo la skin care e prima di truccarmi stendo un po’ della crema per avere una protezione completa durante tutta la giornata. A volte uso solo lei senza aggiungere nemmeno il trucco, mi fornisce un immediato aspetto luminoso e sano. Il prodotto è anche facilmente reperibile, lo potete trovare su Amazon al modico prezzo di 12 euro per un tubetto da 40 ml.