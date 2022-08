Dubbi sulle colazioni estive da fare a dieta? Le dritte da cui trarre spunto

Non sai come gestire le colazioni estive a dieta? Ecco alcune dritte che ti aiuteranno a comporle nel modo corretto.

Quando arriva l’estate e si entra ufficialmente in vacanza, seguire i soliti ritmi può risultare davvero difficile. E il problema si estende ovviamente anche in ambito alimentare ed in particolar modo sulla colazione. Alzarsi ad orari differenti, aver sempre programmi ed impegni diversi e trovarsi magari ad iniziare la giornata in luoghi a volte distanti da casa può infatti generare un po’ di confusione che, per chi è a dieta, genera spesso un po’ di ansia.

Per fortuna, regolarsi a colazione non è così difficile e oggi più che mai è possibile farlo in modo davvero semplice. Le offerte che si trovano in giro sono infatti sempre più ampie. Così, che tu sia ancora a casa o già in vacanza potrai contare comunque su delle colazioni estive da consumare senza problemi e senza, ovviamente, rinunciare al gusto.

Le dritte per colazioni estive perfette per quando si è a dieta

Scegliere le giuste colazioni estive quando si è a dieta, significa imparare a gestirsi in modo autonomo, seguendo poche e semplici regole che una volta messe in atto aiuteranno a mangiare nel modo corretto e senza rischio di rovinare i progressi ottenuti fino a poco prima.

Ciò che conta è vivere la colazione come un momento importante della giornata e non dimenticare di farla o ometterla solo nella speranza di tagliare qualche caloria. Questo pasto è infatti quello che ci mette in moto, che ci dona energia e che, se ben fatto, ci aiuta persino a mangiare meno (e in modo migliore) per tutto il resto della giornata. Ecco, quindi, alcune idee da seguire a seconda di dove ti troverai a colazione nei prossimi giorni.

La prima colazione a casa

Se ti trovi a casa puoi puntare su una colazione sana e nutriente che può andare da un avocado toast a dello yogurt greco senza zucchero da mangiare insieme a frutta fresca e secca. Ovviamente, puoi puntare anche su un pancake con farina d’avena integrale e albumi da accompagnare a della frutta e ad un bel caffè nero. Così facendo darai il via alla tua giornata con gusto e sentendoti più energica che mai.

Colazione da fare in casa vacanze con amici

In questo caso puoi puntare su una spesa a base dei prodotti che preferisci e optare per quanto mangeresti a casa. Magari comprando determinati ingredienti potrai convincere anche gli altri a mangiare come te. Se non vuoi far sapere di essere a dieta o vuoi mangiare in modo più libero puoi sempre realizzare una torta sana e gustarla insieme agli altri al mattino. Ti basterà realizzarla con ingredienti sani e pochi zuccheri ed unirla ad un cappuccino di soia senza zucchero per mangiare comunque in modo bilanciato.

Il primo pasto della giornata al bar è tra le colazioni estive spesso più temute ma gestibili

Se ti trovi fuori con amici e la colazione si fa solo al bar, allora puoi provare a scegliere uno di quelli che consentono opzioni come quella dello yogurt greco con frutta o della mini bowl a base di cereali, cocco e yogurt o altri ingredienti particolari ma sani. In alternativa, in mancanza di uova da gustare con del pane puoi scegliere un piccolo toast con doppia farcitura da associare ad un caffè nero o se non trovi di meglio una piccola brioche senza zucchero da mangiare insieme ad un cappuccino senza zucchero. L’alternativa alla briosche può essere una piccola frolla da gustare sempre insieme al tuo cappuccino. Non sarai bilanciatissima ma il burro della frolla ti aiuterà a non avere un picco glicemico e a mantenere costanti i livelli di zuccheri nel sangue.

La colazione al mare

Se sei in compagnia e scelgono tutti la colazione al mare potresti non avere grandi opzioni di scelta. In tal caso puoi seguire le indicazioni del bar optando per un cappuccino ed una piccola frolla o una mini brioche o per un piccolo panino con burro e marmellata. In alternativa puoi portarti da casa dei pancake proteici da gustare con il cappuccino del bar e da accompagnare con della frutta fresca.

Colazione in hotel

Se ti trovi in albergo, le opzioni sono tante e varie. Per una colazione bilanciata puoi puntare su un piatto di uova strapazzate (meglio con un solo tuorlo e resto di albumi) da accompagnare con una fetta di pane tostato con un velo di burro e della marmellata o poco miele. In questo modo mangerai bene ed in modo bilanciato, senza sentirti a dieta e potendo assaggiare persino un piccolo pezzo della torta scelta dai tuoi amici.

Ora che sai come gestire le tue colazioni estive, è bene ricordare che sei in vacanza e che uno strappo alla regola di tanto in tanto farà bene al tuo umore quanto al tuo metabolismo. Inoltre, puoi sempre aiutarti con i cibi contro la ritenzione idrica che ti faranno apparire più sgonfia e leggera. Ciò che conta è tornare a mangiare in modo sano subito dopo e vedrai che il peso non subirà grandi ripercussioni. In compenso, ti rimarrà un ricordo estremamente piacevole della tua vacanza.