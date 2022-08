Sei una donna divertente? Questi outfit lo dimostreranno!

Sei una donna divertente e vuoi che i tuoi outfit rispecchino il tuo carattere ma non sai come fare? Ecco la guida di stile che fa per te! Oggi vedremo le regole per realizzare look fashion, al passo con le tendenze e che mostrino il lato divertente che è in te!

Esprimere la propria personalità attraverso gli outfit che indossiamo non è un gioco da ragazzi, soprattutto se siamo delle persone divertenti, esuberanti, a cui piace divertirsi e vivere sempre con il sorriso. Da oggi vedremo le regole per realizzare look che siano lo specchio della tua personalità!

Trovare il giusto punto d’incontro tra le tendenze è la nostra personalità è la chiave giusta per essere una vera fashionista.

Ma il punto fondamentale è: come fare? Come riuscire a stare al passo con le tendenze senza mai accantonare la mostra personalità e realizzare look che ci rispecchino?

A volte riuscire in ciò sembra veramente impossibile. Pensiamo ad alcune delle tendenze del momento: outfit tinta unita nei toni del beige, slip dress basico e sandalo flat, abito nero aderente cut-out. Tutti look super alla moda ma che non proprio riescono a risaltare il nostro lato divertente.

Quindi ci capita di trovarci di fronte a due scelte: quella di indossare look alla moda ma che non ci rappresentano, oppure di vestirci con abiti che amiamo ma che non proprio seguono le tendenze.

Da oggi cambierà tutto, perché con questa guida di stile targata CheDonna vedremo come realizzare outfit alla moda ma che rispecchino il nostro lato divertente!

L’outfit divertente può essere anche trendy, con i giusti consigli di stile! Ecco le regole per realizzare look alla moda super colorati!

Prima regola nel fashion è: mai accantonare la vostra personalità, realizzate sempre outfit con occhio alle tendenze ma che rispecchino il vostro carattere. Solo in questo modo riusciremo ad essere delle vere guru dello stile!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare l’outfit divertente e super trendy:

occhio ai colori : siamo persone che amano divertirsi e vogliamo che i nostri look siano folli! Va bene, ma sempre con cautela. Gli abbinamenti di colori forti sono sicuramente il primo modo per realizzare outfit divertenti e vistosi, ma non tutti gli abbinamenti sono giusti e di tendenza. Quindi optate per queste coppie di colori: fucsia-arancione, rosso-rosa, viola-giallo, verde-fucsia.

una volta scelti i colori dobbiamo scegliere i capi. Se scegliamo tonalità sgargianti è meglio scegliere capi basici, che non presentino tessuti troppo lavorati, altrimenti il total look sembrerà chiassoso. aggiungi sempre il tuo stampino: l’ultimo tocco è quello che renderà il tuo look super. Aggiungi un dettagli che ti rappresenti, come un accessorio particolare. In questo modo il tuo outfit rispecchierà veramente chi sei. A proposito, Le scarpe che dovrai portare in valigia con te sono proprio queste!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna su come realizzare dei look di gran tendenza e super divertenti! Alla prossima guida di stile, per rimanere aggiornati su tutte le novità del fashion!