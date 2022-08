Ilary Blasi, bellissima e attivissima sui social: il motivo è clamoroso

Ilary Blasi è più attiva che mai sui social dopo la separazione, ma a cosa è dovuta questa scelta? Parlano le amiche.

Protagonisti assoluti delle pagine di cronaca rosa di quest’estate, Ilary Blasi e Francesco Totti non smettono di far parlare di loro. Dopo i comunicati stampa che annunciavano la fine di una love story durata 20 anni, hanno destato ancor di più la curiosità dei fan. In parte per la malinconia di assistere alla rottura di una coppia vip delle più amate in Italia. In parte perché, soltanto qualche mese prima avevano negato pubblicamente il tutto.

Ma come stanno attualmente le cose? Pare che la relazione tra il Pupone e Noemi Bocchi, iniziata ormai da circa un anno, prosegua senza più troppi misteri. Una volta sdoganato il gossip, l’ex calciatore continua ad essere beccato dai paparazzi di Chi mentre è intento a salire a casa della donna per poi uscirne il giorno seguente.

Ed ora, per rincarare la dose, le ultime indiscrezioni lanciano la soffiata che i due si troverebbero in vacanza a pochi chilometri di distanza. L’ex marito di Ilary sarebbe a Sabaudia insieme alle figlie, mentre Noemi “sta facendo un bagnetto al Circeo“, come spiffera Dagospia. Nel frattempo, la conduttrice dell’Isola ha deciso di curare le sue ferite mostrandosi più esplosiva che mai, con una ritrovata sensualità sui social.

Fisico in mostra e continue pubblicazioni, ecco perché Ilary è social

I 2.1 milioni di follower che seguono la pagina Instagram di Ilary Blasi, sapranno benissimo che non è una di quelle vip che pubblicano uno shooting ogni 5/10 minuti. Le sue condivisioni, così come le sue stories, arrivavano un po’ con il contagocce, almeno fino a qualche settimana fa.

Sarà evidente che, dopo la separazione, la splendida e amatissima conduttrice, con una schiera di fan sempre più numerosi dalla sua parte, è tornata ad essere attivissima sui social. Prima il viaggio a Zanzibar in compagnia dei figli, poi le vacanze al mare di Sabaudia ed ora un paio di scatti in cui si mostra in tutta la sua indubbia sensualità. Nell’ultimo post la conduttrice ha deciso di mostrare il suo fisico scultoreo (ed un bel lato B) in bikini come non faceva da tempo.

Ma cosa ci sarebbe dietro questo suo nuovo approccio con i media? A parlare sono state le amiche più vicine all’ex letterina, rispondendo al settimanale Di Più. “Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito.”, rivela una delle fonti.

“Lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”, si legge ancora. Su questo di sicuro non c’era nessun dubbio. Ma riguardo alla scelta di mostrarsi in versione più femminile e bollente? “Credo che Ilary abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana” , ha risposto molto candidamente l’amica. E qualunque donna abbia vissuto la sua stessa situazione sa bene cosa intende! Un po’ di sana rivincita non guasta mai.