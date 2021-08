Pasta con tonno, olive verdi e capperi: la semplicità di un primo piatto che ripaga sempre

La pasta con tonno, olive verdi e capperi è un primo piatto semplice e veloce da preparare: scopriamo la ricetta.

Una ricetta semplicissima con un condimento da preparare all’ultimo minuto mentre cuoce la pasta: sono le penne tonno, olive verdi e capperi. Un primo piatto veloce da realizzare e di una semplicità disarmante.

Con una scatoletta di tonno portiamo in tavola un pranzo squisito che piacerà a tutta la famiglia. Una pasta da realizzare in bianco, senza sugo di pomodoro ma che avrà comunque un sapore gustoso.

Una ricetta super veloce da preparare se arrivano ospiti all’improvviso è ideale perché si prepara in 10 minuti mentre la pasta cuoce. Scopriamo subito cosa serve e come realizzarla.

Ecco la ricetta della pasta con tonno, olive verdi e capperi

Sei di fretta ma vuoi comunque preparare un piatto di pasta saporito e diverso dal solito? Le penne con il tonno, le olive verdi e i capperi è un primo gustoso ma di una semplicità disarmante.

Per prepararlo avrai bisogno di pochi e semplici ingredienti: una scatoletta di tonno, qualche oliva verde, i capperi e poco più. Scopriamo subito come prepararlo.

Ingredienti per 4 persone

320 g di penne rigate (o altra pasta corta a scelta come fusilli o mezze maniche)

250 g di tonno all’olio d’oliva sgocciolato

12 olive verdi grandi

2 cucchiai di capperi

1 spicchio d’aglio

peperoncino (a piacere)

olio evo q.b.

origano q.b.

Preparazione

In una padella mettiamo dell’olio evo e uno spicchio d’aglio schiacciato e accendiamo il fuoco. Tritiamo i capperi grossolanamente e aggiungiamoli nella padella. Uniamo anche il peperoncino a pezzi. Aggiungiamo anche le olive che potremo lasciare intere o farle a pezzi, questo a seconda dei gusti personali.

Nel frattempo cuociamo la pasta e quando sarà cotta la scoliamo al dente e la versiamo direttamente nella padella del condimento. Quindi aggiungiamo un mestolo o due di acqua di cottura della pasta.

Lasciamo andare per qualche minuto e uniamo infine il tonno precedentemente sminuzzato con una forchetta e posto dentro a una ciotolina. Una spolverata di origano fresco o altrimenti del prezzemolo fresco sminuzzato finemente. Un filo d’olio a crudo e serviamo.

La pasta al tonno, capperi e olive è sicuramente un piatto espresso da consumare subito perché in questo modo si esprime al massimo.

Possiamo poi apportare delle piccole varianti come aggiungere una o due acciughe se piacciono, o altrimenti della pasta di acciughe. Non solo, se preferite potrete anche optare per una versione con i pomodorini, in tal caso dovrete cuocerli insieme all’aglio e ai capperi. Infine, potrete optare per le olive nere o quelle di Gaeta se preferite, anche in base a quello che avete in dispensa.

Ed ora non resta che gustare questo delizioso piatto di pasta di una semplicità disarmante che ripaga sempre.

