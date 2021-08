Il nuovo capitolo del libro di Harry e Meghan è uscito a pochissimi giorni dalla notizia della causa legale che la Regina ha intenzione di intentare contro i Sussex, ma quali “rivelazioni bomba” contiene?

Molti commentatori esperti di Royal Family nel corso del 2021 si sono convinti che Harry e Meghan stanno facendo di tutto per diventare una spina nel fianco della Regina.

A quanto pare, infatti, anche se, ufficialmente, i Sussex sono andati via da Londra per salvaguardare la privacy della propria famiglia, continuano a mettersi costantemente in relazione alla famiglia Britannica, e il nuovo capitolo del libro di Harry e Meghan sembrerebbe confermarlo.

Bisogna fare una specifica: la biografia di Harry e Meghan, uscita con il titolo Finding Freedom (Alla Ricerca della Libertà) non è stata scritta direttamente da loro, anche se appare chiaro ormai che abbiano collaborato alla sua stesura, quindi si tratta ufficialmente di una “biografia non autorizzata” che avrebbe come fonti gli amici e i conoscenti più stretti della coppia.

Quando il libro uscì, qualche mese fa, fu accolto molto male da Amazon, che nel giro di appena qualche giorno, offese mortalmente i Sussex con un’operazione molto chiara.

Quello stesso libro oggi è stato ripubblicato in una nuova versione, cioè con l’inserimento di un nuovo capitolo scritto dagli stessi autori.

Il nuovo capitolo del libro di Harry e Meghan è davvero una minaccia?

Il motivo per cui si sia reso necessario inserire un nuovo capitolo nel libro di Harry e Meghan è che, semplicemente, la storia dei due Duchi è andata avanti dal momento in cui il libro venne pubblicato la prima volta, quindi si può considerare il nuovo capitolo come un aggiornamento dei fatti.

Quando però i giornalisti americani e britannici si sono letteralmente precipitati a leggere l’effettivo contenuto del capitolo sono rimasti piuttosto delusi.

Quello che si annunciava come un capitolo bomba con clamorose rivelazioni si è dimostrato essere piuttosto insipido, riferendo in maniera ufficiale cose che in realtà i bene informati conoscevano da tempo, ma quali sono queste informazioni?

Innanzitutto che al funerale del Principe Filippo i membri della famiglia reale sono stati molto felici di non vedere Meghan. La moglie di Harry, incinta di Lilibet, rimase a Los Angeles con Archie e il pancione di Lili.

Molti hanno ipotizzato che la Famiglia Reale avesse fatto sapere attraverso canali ufficiosi che Meghan non fosse persona gradita, mentre chi crede nella buona fede dei Reali pensa semplicemente che si sia trattato di una libera scelta di Meghan.

Ma qual era la paura della Regina Elisabetta? Semplicemente che Meghan e il suo avanzato stato di gravidanza avrebbero potuto attirare l’attenzione della stampa oscurando le celebrazioni in onore di Filippo.

Una seconda “clamorosa” rivelazione contenuta nel nuovo capitolo riguarda i rapporti tra il Principe Carlo e suo figlio minore. Nel libro viene riportato che Carlo e Harry si parlano appena, e che comunicano principalmente attraverso gli avvocati.

I motivi di maggiore attrito tra i due riguardano le affermazioni di Harry in merito al fatto che da un certo punto in poi i versamenti da parte di suo padre si sono interrotti: durante la celebre intervista con Oprah Winfrey sembrava proprio che Harry si stesse lamentando che suo padre non gli desse più la paghetta. Per essere gentili si può dire che Carlo non l’abbia presa benissimo. E non ha tutti i torti!

Infine, nel nuovo capitolo si rivela che Harry è stato molto triste lo scorso Novembre a causa del fatto che la Famiglia Reale gli ha proibito di partecipare alla Remembrance Sunday. Si tratta di un’importante commemorazione che cade la seconda domenica di Novembre e che nel Regno Unito viene dedicata al ricordo e alla celebrazione di tutti i militari caduti nel corso delle due guerre mondiali.

A causa del fatto che Harry è stato a lungo nell’esercito e ha costruito il suo lavoro di membro della famiglia reale sull’assistenza e sulla vicinanza con i militari e gli ex militari, Harry avrebbe voluto partecipare alle celebrazioni e posare una corona su uno dei monumenti funebri dedicati ai caduti.

Peccato che Harry non faceva più parte dei “Working Royals” già dallo scorso Novembre, e quindi non aveva alcun diritto di rappresentare il Regno Unito nel corso della Commemorazione.

Anche questa, in effetti, non sembra altro che un’ennesima lamentela da parte di un Principe che avrebbe voluto rinunciare solo agli aspetti scomodi dell’essere un Reale, continuando a godersi quelli che apprezzava di più.

E allora? Il nuovo capitolo del libro di Harry è davvero una bomba?

Assolutamente no, ma è una minaccia alla Famiglia Reale.

Attraverso la pubblicazione di un nuovo capitolo del libro, Harry e Meghan hanno fatto sapere alla Famiglia Reale che continueranno a raccontare la storia a modo loro e che hanno tutti i mezzi necessari a raggiungere l’opinione pubblica e a portare molti cittadini del mondo dalla propria parte.

Quindi, se Elisabetta volesse davvero portare avanti una campagna legale contro di loro (come sembra ormai deciso), tenga in considerazione che la lingua biforcuta dei Sussex è pronta a passare all’attacco!