Morte Principe Filippo: la sconcertante reazione di Harry e Meghan

La morte del Principe Filippo ha sconvolto in mondo intero, che è rimasto senza parole di fronte alla reazione di Harry e Meghan.

La morte del Principe Filippo è stato sicuramente un avvenimento del tutto inaspettato. Proprio poco tempo fa, sembrava che le condizioni del marito di Elisabetta II stessero migliorando ma purtroppo non è stato così. Qualche ora fa l’ufficio stampa della famiglia reale ha annunciato la sua scomparsa, spiazzando il mondo intero, ma un altro fattore che ha lasciato di tutto è stata la reazione di Harry e Meghan.

I due, che qualche tempo fa hanno scelto di allontanarsi in maniera definitiva dai social a causa del troppo odio degli utenti della rete, almeno per il momento non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito a quanto accaduto. Nonostante le incomprensioni con la famiglia reale attraverso l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, in cui si accusava la corona inglese di essere razzista e di aver trattato senza alcun rispetto l’ex duchessa del Sussex, il mondo intero si aspettava una loro reazione o dichiarazione in merito alla morte del Principe Filippo, ma così non è stato.

Il DailyMail però ha rivelato in anteprima alcune indiscrezioni in merito a quello che potrebbe accadere da qui a breve a causa della morte del marito di Elisabetta II e sembrerebbe che Harry e Meghan abbiano deciso di prendere due decisioni differenti rispetto a quanto accaduto.

Funerali per la morte del Principe Filippo: Harry torna in Uk, Meghan resta negli USA?

Almeno per il momento non si ha alcuna notizia in merito ai funerali del Principe Filippo, ma secondo quanto riportato dalla testata inglese, sembrerebbe che Harry abbia scelto di lasciare gli Stati Uniti per tornare nel suo paese di origine. In modo tale da poter dare a suo nonno un ultimo saluto.

Una scelta completamente diversa, invece, sembrerebbe essere quella intrapresa da sua moglie, che secondo quanto riportato dal portale, avrebbe scelto di restare in America, lasciando che suo marito possa ricongiungersi con la sua famiglia senza di lei.

Una decisione quella che sembrerebbe essere stata presa da Harry e Meghan per la morte del Principe Filippo che ha spiazzato il mondo intero. In quanto si aspettavano una reazione diversa da parte della coppia e che almeno rilasciassero qualche comunicato ufficiale per dimostrare la loro vicinanza alla famiglia reale, ma molto probabilmente Meghan ha scelto di agire in questo modo per evitare di dare vita ad ulteriori gossip sulla loro vita.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

Una scelta, non ancora ufficializzata, quella di Harry e Meghan che già sta facendo discutere gli utenti della rete.