Morto il Principe Filippo: il triste annuncio della Regina Elisabetta

Il Principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta, è morto a 99 anni: l’annuncio della casa Reale Inglese sui social.

Il Principe Filippo è morto a 99 anni. Il marito della Regina Elisabetta è venuto a mancare questa mattina al castello di Windsor, dov’era nata sua madre Alice di Battenberg. L’annuncio è arrivato dal profilo instagram della Casa Reale Inglese.

“È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Sua Altezza Reale è morta pacificamente questa mattina al Castello di Windsor“, si legge nel post pubblicato su Instagram.

Addio al Principe Filippo, il grande amore della Regina Elisabetta

La salute del Principe Filippo, nell’ultimo periodo, aveva tenuto con il fiato sospeso il Regno Unito, ma anche tutto il mondo. Oggi, purtroppo, il marito della Regina Elisabetta che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 10 giugno, si è spento.

La Regina Elisabetta perde non solo un compagno di vita e il padre dei suoi figli, ma anche la sua roccia, il suo sostegno e il suo supporto. Restando sempre un passo indietro rispetto alla moglie, il Principe non l’ha mai lasciata sola nel suo ruolo istituzionale. Quello tra la Regina Elisabetta e il Principe è stato un grande amore lungo più di settant’anni.

Il matrimonio fu celebrato il 20 novembre 1947 nell’abbazia di Westminster. Con le nozze, Filippo ottenne anche il titolo di duca di Edimburgo. L’amore tra Elisabetta e Filippo è stato coronato con la nascita dei figli Carlo (nato il 14 novembre 1948), Anna (nata il 15 agosto 1950), Andrea (nato il 19 febbraio 1960) ed Edoardo (nato il 10 marzo 1964).

Il 20 novembre del 2017, la Regina e il Principe festeggiarono il 70esimo anniversario di matrimonio. Legati da sempre, la coppia, in pubblico, non si è mai baciata e non c’è mai stato un gesto d’affetto. Con il matrimonio, Filippo ha sempre fatto di tutto per non deludere la Regina ed essere un consorte perfetto. Dopo aver accompagnato la moglie in ogni attività, nel 2018, a 96 anni, il Principe annunciò il ritiro dalla vita pubblica. La morte del Principe arriva dopo il suo ultimo ricovero in ospedale.