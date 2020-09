Buon compleanno, Harry: il primo lontano dalla Royal Family

Harry compie trentasei anni, il Principe festeggerà questo giorno speciale con Meghan, il piccolo Archie e sua suocera. La Royal Family è ancora lontana.

Trentasei anni, non un’età qualunque. Traguardo che, per molti, significa maturità e consapevolezza. Altri, invece, lo associano alla voglia di riscatto: chiedere al Principe Harry che spegne trentasei candeline proprio oggi. Il primo compleanno lontano dalla famiglia, infatti l’uomo ormai vive a Santa Monica assieme alla moglie Meghan. Distante dalla Royal Family per scelta, Harry intende costruirsi una vita con le proprie forze. Senza orpelli, protocolli e obblighi legati al blasone.

Scelta che gli è costata un allontanamento – non soltanto effettivo ma anche emotivo – dalla Famiglia Reale con cui non correrebbe buon sangue come un tempo non troppo lontano. Se i rapporti a Palazzo sembrerebbero essersi raffreddati, gli auguri arriveranno su Zoom. In video, senza troppi ossequi ed eccessive celebrazioni, mentre Harry cercherà – insieme a Meghan – di tirare le somme dinnanzi a quest’ennesimo traguardo a cui la vita l’ha messo di fronte.

Harry, 36 anni nel ricordo di mamma Diana: esempio di vita sempre presente

Trentasei anni sono, infatti, anche la stessa età in cui è morta la giovane madre Diana Spencer il cui destino ancora oggi viene definito beffardo e ricco di interrogativi e mezze verità: l’unica spiegazione di quella inaspettata e sorprendente dipartita ha provato a darsela il Principe Harry. Sua madre aveva voglia di rifarsi una vita lontano da Windsor, velleità che ha pagato a caro prezzo. Ragion per cui il figlio cerca di seguire le orme che la madre avrebbe voluto e potuto – se soltanto la fatalità (?) non si fosse messa in mezzo – percorrere.

Nuova vita altrove, dunque, pensando a quella mamma che non c’è più e che sarebbe stata tanto fiera di lui. Al netto di controversie e incomprensioni, come in ogni buona famiglia che si rispetti. Intanto ci sono ancora trentasei candeline da soffiare per Harry, su una torta che comincia a sopportare il peso dell’anagrafe, costretto (volutamente per quest’anno) a condividerla esclusivamente con il primogenito Archie, la moglie Meghan e la suocera Doria Ragland. Pochi ma buoni, almeno speriamo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Harry e Meghan, la coppia cerca lavoro: diverse opzioni per i coniugi