La Regina Elisabetta passa all’attacco. È la fine per Harry e Meghan

Sua Maestà non ne può più e così cambia strategia rispetto al terribile nipote: per Harry e Meghan si preannunciano tempi molto cupi.

La pazienza della sovrana è giunta al capolinea, o almeno così dicono negli ambienti inglesi ben informati.

Pare che Sua Maestà da ora in poi non sarà più disposta a tollerare attacchi da parte del Principe Harry, il terribile nipote fuggiasco, e la sua consorte, Meghan Markle.

Ma come mai la Regina Elisabetta è esplosa? Che cosa è cambiato e come è emersa la notizia? Scopriamolo insieme.

La Regina Elisabetta contro Harry e Meghan

A dare la notizia è stato il The Sun che pare avere una fonte molto vicina a Buckingham Palace.

“Sua Maestà non è disposta a tollerare ulteriori attacchi” avrebbe dichiarato il testimone, aggiungendo poi che a Palazzo si è in cerca di un legale esperto in diffamazione.

La Regina pare non fare mistero del disappunto per la piega che la storia ha preso e per le confessioni concesse dai Duchi del Sussex. Di conseguenza dunque Sua Maestà adotta la tecnica del “meglio prevenire che curare” e a tale scopo mette nel mirino anche la Penguin Random House, la casa editrice che l’anno prossimo pubblicherà le memorie di Harry.

Dopo l’intervista che Meghan e il marito hanno rilasciato a Oprah Winfrey, i contenuti del libro si prevedono semplicemente esplosivi e la Regina Elisabetta non vuole farsi trovare impreparata questa volta.

Il clima dunque appare quantomai incandescente e, almeno per il momento, non sembrano intravedersi spiragli di sereno, se non fare pace, quantomeno per un’auspicabile tregua.

Fin quando a esser sul chi va là erano William, Kate e papà Carlo la situazione poteva apparire ancora gestibile ma se sul piede di guerra si mette nonna Elisabetta la situazione prende una piega decisamente allarmante. Tutti sanno che raramente Sua Maestà prende le situazioni di petto ma quando decide di farlo… si salvi chi può!