Un posto al sole è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani portando con sé un drastico cambiamento che ha sconvolto i fan della soap opera partenopea.

Un posto al sole questa sera ritornerà sul piccolo schermo degli italiani con una stagione nuova di zecca. I telespettatori potranno finalmente venire a conoscenza di come proseguiranno le avventure degli storici protagonisti della soap opera di Rai 3. Tanti sono anche i nuovi personaggi che si andranno ad aggiungere, durante il corso di questi nuovi appuntamenti, al cast storico che ha permesso alla fiction di entrare nel cuore di milioni di italiani.

Secondo alcune indiscrezioni, però, gli autori della soap avrebbero dato il permesso per fare in modo che il primo grande cambiamento vada in onda proprio questa sera, il 23 agosto, con il ritorno dello show. Un cambiamento che, qualora dovesse rivelarsi essere più che fondato, non ha fatto assolutamente piacere al grande pubblico che da oltre venti anni segue con affetto le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini.

Un posto al sole: arriva il drastico cambiamento. Fan in rivolta

Le indiscrezioni in questione rivelano che a partire da questa sera, con l’inizio delle nuove puntate di Un posto al sole, non ci saranno soltanto nuovi personaggi e dinamiche, ma si andrà ad abbattere quello che rappresenta uno dei capi saldi della soap opera nostrana e che è riuscita a diventare un qualcosa di iconico nel cuore e nelle orecchie di milioni di italiani. A che cosa ci stiamo riferendo?

Secondo i rumor in questione, gli autori avrebbero cambiato la sigla della soap opera dopo oltre 20 anni dal suo utilizzo.

E’ bene precisare che almeno per il momento quest’indiscrezione non ha trovato alcuna conferma ufficiale, ma sembrerebbe che gli autori della soap opera abbiano deciso di cambiare la sigla di Un posto al sole per dare spazio ad un nuovo brano che possa in qualche modo svecchiare il contenuto offerto ai telespettatori. Visto che il famoso brano che da anni ha accompagnato le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini non è mai cambiata prima d’ora.

Un cambiamento che, qualora dovesse confermarsi essere ufficiale, ha fatto discutere e non poco i fedeli telespettatori di Rai 3 che portano nel cuore quel brano ormai da svariati anni.

La sigla di Upas rappresenta uno dei momenti più iconici della soap opera nostrana ed è comprensibile, qualora questa sera venga realmente sostituita, la delusione del pubblico del piccolo schermo che non apprezza in alcun modo questa nuova e possibile idea che gli autori hanno avuto. Ma per averne conferma non ci resta che sintonizzarci su Rai 3 al solito orario per dare il benvenuto a questa nuova stagione televisiva.