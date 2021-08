Il gesto di Francesco Monte non è passato inosservato. Così come la nuova confessione di Tommaso Zorzi dopo un periodo di pausa dai social.

Francesco Monte, dopo alcune stories pubblicate da Aurora Ramazzotti sul suo profilo Instagram, che la mostravano a cena con la sua ex fidanzata Giulia Salemi, ha deciso di fare un gesto piuttosto drastico. Il gesto, come facilmente immaginabile, non è sfuggito agli utenti della rete che sono rimasti alquanto delusi, ma che cosa è successo? Per scoprirlo non ti resta che guardare il nostro servizio, che trovi in fondo a questo articolo, ma attenzione perché le news del giorno non sono di certo finite qui.

Da Francesco Monte a Tommaso Zorzi: tutti i gossip del 23 agosto

Da Francesco Monte passiamo ad Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di allargare la sua nuova famiglia con Elisa Visari, dando il benvenuto a Justin, il loro cagnolino. Gli utenti della rete, a cui nulla sfugge, hanno notato uno straordinario dettaglio che lo lega ancora una volta alla sua ex fidanzata Giulia De Lellis.

Prosegue a gonfie vele, invece, la storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip sembrerebbe aver ricevuto la fatidica proposta di matrimonio, ma sarà realmente così? Lei e il discusso attore stanno per convolare a nozze?

C’è poi Anna Tatangelo, che dopo la fine della sua relazione con Gigi D’Alessio, ha deciso di venire allo scoperto e di mostrare pubblicamente il primo scatto che la ritrae in compagnia del suo nuovo amore: il rapper Livio Cori. Anna sembrerebbe finalmente aver trovato l’amore di cui aveva bisogno ed è pronta a costruire le basi di questa nuova relazione.

Per ultimo, ma non per importanza, c’è Tommaso Zorzi. Il vincitore di Alfonso Signorini, dopo una breve assenza dai social, ha deciso di rompere il silenzio e ha rivelato qualcosa che forse non avrebbe dovuto rivelare ai suoi fedeli sostenitori.