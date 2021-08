Ballando con le stelle, colpaccio dietro l’angolo: nome stellare per Milly Carlucci

Pronta per iniziare i lavori per una nuova stagione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha in programma un nome bomba.

L’addio di Raimondo Todaro poteva esser un duro colpo per la prossima stagione di Ballando con le Stelle ma Milly Carlucci non è tipo da accusare e abbassare la testa.

La conduttrice è allora pronta a calare l’asso e pare abbia messo nel suo mirino un vero e proprio pezzo da novanta, un famoso molto amato in questo periodo che potrebbe dare nuovo slancio al programma. Di chi si tratta? Stiamo per scoprirlo.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci tenta il colpo grosso

In un’intervista a Di Più, Milly Carlucci ha spiegato come sarà il futuro di Ballando con le stelle e, con l’occasione, ha anche lanciato l’amo per alcuni “super acchiappi”.

La conduttrice ha infatti spiegato di aver pensato a vip particolarmente amati e seguiti per la nuova stagione, oltre ovviamente a nuovo cast di professionisti all’altezza dei recenti addio.

Milly Carlucci dunque strizza l’occhio a grandi nomi e, tra questi, c’è n’è uno veramente immenso, il nome di qualcuno che è già un campione.

Eh già, è proprio lui, l’uomo più veloce del mondo incoronato alle Olimpiadi di Tokyo, Marcell Jacobs.

Milly Carlucci ha confermato nella recente intervista l’interesse per il campione dell’atletica, come da tempo ipotizzavano i soliti ben informati:

“Non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno. Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male.”

Milly dunque non pensa al Marcell Jacobs come concorrente, piuttosto come ospite d’eccellenza, il mitico “ballerino per una notte”. La cosa renderebbe certo il colpo più probabile poiché il corridore non dovrebbe assentarsi così troppo tempo dalle piste e potrebbe prender parte al programma senza fermare il suo momento d’oro sportivo.

L’affare andrà dunque in porto? Non resta che portare pazienza e stare a vedere.