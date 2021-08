Federica Panicucci non ci sta: lo sfogo è durissimo

Federica Panicucci non le manda di certo a dire. La conduttrice di Mattino 5 si è lasciata andare ad un durissimo sfogo, raccontando qual è la sua verità dei fatti.

Federica Panicucci, nonostante non sia in onda a causa della consueta pausa estiva, si è ritrovata ancora una volta al centro del gossip. Non è di certo un mistero, infatti, che Mediaset, visto il successo ottenuto dal nuovo programma Morgning News, abbia deciso di far slittare la partenza della nuova stagione di Mattino Cinque.

L’azienda, infatti, secondo recenti indiscrezioni, sarebbe più che soddisfatta dell’andamento del nuovo contenuto di informazioni. In quanto verrebbe realizzato anche con un budget molto ridotto rispetto allo show condotto dalla bionda conduttrice durante il resto dell’anno. Per questo motivo in molti hanno temuto che Pier Silvio potesse cancellare Mattino Cinque per proseguire con l’esclusiva messa in onda di Morgning News.

Il rumor sarebbe arrivato anche alla Panicucci, che secondo alcuni portali si sarebbe sentita male a causa dello slittamento del suo programma. La conduttrice però non ci sta e sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad un durissimo sfogo.

Federica Panicucci ha smentito il gossip sul suo conto, non mandandole di certo a dire anche a tutti quelle testate autorevoli che hanno riportato il rumor infondato.

Mattino 5, Federica Panicucci contro le fake news: la sua verità

Federica Panicucci sul suo account Instagram ci ha tenuto a mettere subito le cose in chiaro riguardo a quella che sarebbe stata la sua reazione di fronte all’improvvisa decisione di Mediaset, smentendo di essersi sentita male a causa dello slittamento di Mattino 5 e scagliandosi contro tutte quelle testate giornalistiche importanti che hanno riportato tale rumor.

“In un momento storico in cui le Fake News sono un grave problema sociale, trovo ancora più grave che giornalisti, senza verificare le fonti, retwittino e riprendano le fake news“ ha esordito la conduttrice di Mattino 5, pubblicando anche uno screen che mostra un articolo che Il Tempo ha voluto dedicare alla notizia del suo presunto malore di fronte allo slittamento del programma che da anni la vede nelle vesti di padrona di casa.

Federica Panicucci non le manda di certo a dire, smentendo una volta e per tutte il rumor che l’ha vista protagonista durante il corso di quest’estate.

La bionda conduttrice, infatti, non solo sta benissimo, fortunatamente, ma tornerà più in forma che mai con una nuova stagione di Mattino Cinque, che fino a poco prima della sua pausa è riuscito a collezionare veri e proprio ascolti record.