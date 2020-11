Luca Capuano, uno degli attori di Un posto al sole, è stato colpito da un grave lutto. A dare l’annuncio è stato lui stesso sui social.

Il cast di Un posto al sole è stato colpito da un grave lutto. Per essere specifici ad essere stato colpito da una grave perdita è stato l’attore Luca Capuano, che sui suoi profili social ha annunciato di aver perso una delle persone più importanti della sua vita.

Il bell’attore, infatti, ha informato i suoi fedeli sostenitori che in queste ore è vento a mancare uno dei pilastri della sua vita. Senza però specificare di chi si tratta, rivelando soltanto che si tratta di una delle persone più importanti a cui tiene in particolar modo.

Il grave lutto per l’attore di Un posto al sole ha sconvolto e non poco i suoi fedeli sostenitori che in un primo momento avevano mal interpretato le sue parole, convinti che a mancare fosse stata sua madre. L’interprete di Aldo Leone ha prontamente chiarito il malinteso, ammettendo che è scomparsa sì una persona per lui molto importante ma non si tratta di sua madre, che fortunatamente è ancora in vita.

Luca Capuano ha voluto dare un ultimo addio alla cara persona che ha perso, non volendo rivelare, molto probabilmente per tutelare la sua famiglia, chi sia di preciso, ma le sue parole sono comunque arrivate dritte al cuore di chi le ha lette.

“Sei stata una Mamma guerriera” ha scritto l’attore di Un posto al sole, che non molto tempo fa ha ammesso di ricevere strani messaggi. “Sei stata anche un’amica davvero insostituibile per un figlio che ormai è diventato un uomo” ha proseguito Capuano. “Di specchio è diventato dolce e amorevole come lo eri tu” ha concluso. “Fortunatamente tutti noi siamo dotati del dono della memoria e resterai sempre vicino a chi ti ha amato“ ha aggiunto. “Buon viaggio Eugenia”

