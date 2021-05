Carmen Scivittaro, da Un posto al sole al grande dolore. Com’è oggi la sua vita

Sapete che fine ha fatto Carmen Scivittaro? La Teresa di Un posto al sole ha lasciato la soap opera all’improvviso, per un lutto che ha colpito la sua famiglia. Ecco la triste verità sul suo abbandono.

Carmen Scivittaro ha interpretato il ruolo di Teresa in “Un Posto al Sole” per oltre vent’anni. Esattamente dal 1998 all’inizio del 2019.

Poi, all’improvviso, l’addio, che è stato giustificato con la volontà, da parte di Teresa, di andare a vivere accanto all’anziano padre, lontano da Posillipo. Purtroppo, però, il motivo che ha spinto la Scivittaro a lasciare la soap è ben più serio: la morte improvvisa del fratello l’ha convinta a mettere un punto alla sua esperienza nella serie di Raitre per dedicarsi soltanto alla famiglia.

Un posto al sole: svelato il motivo dell’abbandono di Teresa

Negli ultimi tempi, l’attrice Carmen Scivittaro era apparsa molto dimagrita sullo schermo, ciò aveva fatto preoccupare i suoi numerosissimi fan, che avevano temuto il peggio.

In realtà le condizioni di salute della donna non dovrebbero avere nulla a che fare con la scelta di lasciare la soap. Il motivo sarebbe un grave lutto subito, come è successo per il collega Luca Capuano.

Inutile dire che il suo personaggio entrato ormai nel cuore dei fan appassionati di Un posto al sole ha lasciato un grande vuoto nella soap e nelle vite di tutto il pubblico.