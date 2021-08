In base a quello che vuoi trasmettere c’è l’abito in jeans su misura per te

Anche le più restie a portare i jeans ameranno gli abiti senza tempo che vi consigliamo oggi. Ricordano un po’ quelli che indossavano le nostre madri da piccole – o da adolescenti – ma al contempo profumano di novità, di nuove generazioni. Vediamo i marchi da comprare ed i look da creare con praticità.

Gli abiti di jeans per la mezza stagione sono sempre un’ottima soluzione, soprattutto quando si è indecise su cosa indossare. Fa ancora caldo e l’abbronzatura, anche grazie a pochi semplici accorgimenti, dura più a lungo, motivo per cui mostrare le gambe è d’obbligo! Scopriamo gli outfit in jeans da sfoggiare adesso.

Jeans: i total look da creare subito per uno stile da influencer

Il più classico abito in jeans di oggi è il luxe dress deep river di 7 for all mankind a 280 euro. In blu scuro (disponibile sul sito ufficiale del brand) è liberamente ispirato agli anni Settanta, appena sopra il ginocchio, ha le maniche lunghe, colletto a punta e chiusura con bottoni automatici sul davanti. Molto attillato, saprà evidenziare i vostri punti forti.

Per chi soffre il caldo sarà perfetto il vestito in jeans senza maniche Carry over di L’Autre Chose che costa 290 euro. Se avete un bel seno, lo scollo rotondo saprà metterlo in risalto mentre il vitino da vespa verrà messo in risalto dalla sciancratura sul torace. Questa è la scelta migliore anche per la sera.

Si sale di prezzo ma si trova scontato del 25% su Farfetch, l’abito in denim aderente firmato Dolce & Gabbana che si è visto negli ultimi mesi su parecchie influencer e star internazionali. Aderente ed in misto cotone, ha spalline sottili e lunghezza media. Il prezzo, per ora, è di 1087 euro. Senza alcun dubbio è l’opzione più glamorous.

Restando in tema saldi, è di Elisabetta Franchi l’idea più sexy. Con un ribasso del 20%, il mini dress in jeans chiaro vintage con bottoni dorati, mezze maniche e tasche frontali quadrate decorate, costa 520 euro.

Per uno stile più gitano c’è l’abito midi in cotone stretch di Pinko. Toppa logo sul retro e bottoni in metallo dorati che seguono le linee della gonna ampia e leggera danno un tocco hippie.

Visto che il focus con un abito in jeans è appunto sul jeans, sarà bene indossare gioielli dello stesso colore dei bottoni o delle rifiniture dello stesso, sandali flat in cuoio, tacchi alti nude o sneakers semplici come quelle della collezione estiva di Car shoe.

Silvia Zanchi