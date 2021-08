Il trucco labbra che Giulia De Lellis ha sfoggiato a Venezia in occasione della sfilata di Dolce e Gabbana dovrebbe andare sul manuale del perfetto make up estivo!

Uno dei must del make up di quest’anno è stato il rossetto rosso in tutte le sue possibili varianti. Lo abbiamo indossato in ogni occasione e in ogni sfumatura, da quello matte a quello super lucido effetto plastica.

Bisogna ammettere però che il trucco labbra rosso intenso non può essere portato sempre e in qualunque occasione. Ci sono situazioni in cui è meglio “spegnere” un po’ il focus sulle labbra scegliendo tonalità meno appariscenti.

Una di queste occasioni è certamente il momento in cui indossiamo un outfit animalier come quello di Giulia De Lellis, che ha dimostrato in più di un’occasione di adorare questa fantasia e soprattutto di essere la vera e propria regina della stampa animalier!

Il motivo è semplice: un rossetto molto appariscente abbinato a una “fantasia importante” come quella animalier è davvero “too much”. Si tratta infatti di un abbinamento che invecchia chi lo indossa e che molto spesso può arrivare a essere considerato volgarotto.

Come ci si muove in questi casi?

Il trucco labbra di Giulia De Lellis è rosso (ma non troppo)

Come si vede dalle foto (un po’ sfocate!) scattate dal fidanzato di Giulia a Piazza San Marco, l’influencer ha optato per un rossetto rosso ma non troppo appariscente, che si intona perfettamente con la sua carnagione olivastra.

Una buona alternativa al rosso è certamente il color corniola, che si adatta benissimo alle donne dalla carnagione molto chiara e che quindi non può essere utilizzato dalle ragazze con la pelle olivastra o con il sottotono freddo, dal momento che questo colore non si armonizza affatto con questi due tipi di pelle.

Per le donne dalla carnagione olivastra come Giulia, allora, l’ideale è optare per il color corallo.

Anche questo colore, esattamente come il corniola, contiene delle piccole quantità di arancione o di rosa, che lo fanno virare verso i toni unici di cui siamo tutte un po’ perdutamente innamorate.

Il segreto per scegliere il color corallo più adatto alla propria carnagione è, ancora una volta, regolarsi in base al proprio sottotono. Chi ha un sottotono freddo dovrà scegliere rossetti corallo con molto rosso e una punta di rosa.

Se si è molto abbronzate bisognerà puntare su un rossetto molto saturo di rosso, perché se si scegliesse un rossetto rosa, quindi molto chiaro, l’effetto finale creerebbe un pessimo contrasto con il colore dell’abbronzatura.

Una considerazione sulla forma: come abbiamo già accennato, la fantasia animalier è una fantasia per donne forti e dal carattere deciso. Dal momento che il rosso del trucco labbra andrà smorzato per questioni di stile, allora bisognerà trovare a tutti i costi il modo di trasmettere la forza del proprio carattere attraverso la forma da dare alle labbra.

Il consiglio in questo caso è di non coprire l’arco di Cupido, riempendolo con la matita e con il rossetto come prevede la tendenza più seguita del momento. Molto meglio, al contrario, sottolinearlo il più possibile: azzerando gli angoli, infatti, si corre il rischio di dare al viso un’espressione troppo dolce, non troppo in linea con il carattere un po’ aggressivo che inevitabilmente viene espresso con la fantasia animalier.

Quando si sottolineano gli “spigoli” delle labbra sarà bene farlo nella maniera più precisa possibile: sarà fondamentale, quindi realizzare un trucco perfettamente simmetrico, facendo anche in modo da correggere la forma delle labbra da eventuali imperfezioni.

Qual è la tecnica infallibile per disegnare un arco di cupido memorabile e sensuale? La facilissima tecnica della X, utilizzata da moltissime star dello spettacolo e dai loro make up artist!