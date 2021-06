Un’alternativa al rossetto rosso in estate è sempre ben accetta, soprattutto considerando che il rosso è un colore considerato da molte piuttosto aggressivo e forse un po’ più adatto ai look invernali.

Il color corniola è una delle ultime “scoperte” di Basic Gaia, una make up influencer che ha dedicato a questo colore un total look, riprendendolo sia in un trucco occhi molto luminoso sia in un look labbra molto morbido ed estremamente delicato.

Chi non è fan dei make up total look, abbiamo anche diversi consigli per gli abbinamenti alternativi!

L’alternativa al rossetto rosso per ragazze bionde e rosse

Il corniola è un marrone tendente all’arancio, quindi sta molto bene alle ragazze dall’incarnato chiaro e il sottotono caldo, ma è anche assolutamente perfetto sulle bionde e in particolare sulle rosse.

A chi sta piuttosto male? Sicuramente alle donne dall’incarnato freddo e in particolare alle donne con la pelle olivastra, che dovrebbero orientarsi su alternative al rosso che contengano almeno un po’ di blu, per armonizzare il colore del make up con quello del proprio colorito naturale.

Naturalmente esistono diverse sfumature di color corniola: i toni più scuri di questo colore possono essere molto belli anche sulle ragazze dal sottotono neutro e dai capelli castani o addirittura castano scuro.

Per un abbinamento semplice e d’effetto l’ideale è accostare al rossetto color corniola un trucco occhi sui toni dell’arancio, del rame e dell’oro: si tratta di una scelta sicura e coraggiosa allo stesso tempo, perché differentemente da trucchi più “quotidiani” attirerà contemporaneamente l’attenzione dell’osservatore non su uno ma su ben due punti focali del viso: gli occhi e le labbra.

Si tratta però di un piccolo rischio da correre con fiducia, dal momento che il corniola è un colore intenso ma non troppo acceso, che quindi sottolinea le labbra senza un effetto “violento” come potrebbe essere quello che si ottiene con un rossetto rosso acceso.

In pratica il rossetto corniola si può abbinare perfettamente a un trend degli scorsi mesi che probabilmente nell’estate 2021 conoscerà un vero e proprio boom: il make up arancione di cui abbiamo già parlato.

Basic Gaia ha scelto proprio questo tipo di abbinamento, puntando appunto su un trucco dorato e luminoso che ha realizzato applicando gli ombretti semplicemente con le dita!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Basic Gaia (@basic_gaia)

Per chi invece volesse tentare abbinamenti differenti tra il rossetto corniola e altri colori di make up occhi, abbiamo diversi consigli: innanzitutto puntare sui colori complementari del corniola, che sono in pratica gli stessi dell’arancione.

Prendendo spunto da un make up piuttosto appariscente proposto da Ceryl Pandemonium, sempre su Instagram, si potrebbe prendere in considerazione un trucco occhi turchese da abbinare a un corniola piuttosto chiaro, molto simile all’arancione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cheryl (@cherylpandemonium)

Un’altra possibilità è puntare sul fuxia o sul viola, mentre per make up meno appariscenti il consiglio è di realizzare un chocolate smokey eye: l’alternativa estiva al classico smokey nero che gioca sui toni del marrone anziché su quelli del grigio e grigio scuro.

Anche in questo caso il segreto per rendere lo smokey davvero perfetto è orientarsi su tonalità di marrone in armonia cromatica con il sottotono della pelle, quindi preferibilmente marroni caldi e con un po’ di arancione sui margini più esterni del trucco.

Corniola lucido o matte?

Il corniola prende il nome da una pietra dura semipreziosa caratterizzata da una particolare lucentezza. Per questo motivo scegliere un rossetto dalla finitura lucida è la strada giusta per riprodurre quasi a perfezione il color corniola sulle labbra.

Per quanto burro di cacao, lip balm, gloss e rossetti lucidi siano stati uno dei trend principali della primavera 2021, è anche vero che durante la bella stagione il rossetto tende a essere messo duramente alla prova dallo stress derivato dal bere e dal mangiare, ma anche dal sudore e dalla patina di sebo che inevitabilmente si forma sulla pelle.

Per questo motivo forse è sempre possibile optare per rossetti corniola long lasting che sono in grado di associare questo bellissimo colore al comfort della lunga durata.

Ecco uno dei migliori attualmente in commercio!