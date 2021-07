Il look animalier torna prepotentemente alla carica nel corso di ogni estate, eppure ci sono donne che pensano di non poterlo indossare a causa di una forma fisica che trovano imperfetta: è proprio così?

In realtà no: il look animalier può essere adatto a ogni fisicità a patto di essere studiato con attenzione.

Ciò che bisogna tener presente quando si crea un outfit di questo tipo è che la stampa animalier, come tutte le altre stampe molto vistose, è una scelta impegnativa. Per questo motivo il total look va bene ma con attenzione, perché perennemente a rischio too much, mentre una scelta ponderata e accurata del capo animalier da indossare insieme ad altri capi dal colore e dal taglio neutro è di certo un look più elegante e più “sicuro”.

Qualche idea di abbinamento? Eccola!

Look animalier per tutti i tipi di fisico (anche quello di Giulia De Lellis)

A dimostrazione che l’animalier non è mai passato di moda e non lo farà nemmeno quest’anno, è arrivata la recentissima fotografia di Giulia De Lellis in tuta zebrata. Si tratta di un look piuttosto audace, dal momento che questa soluzione copre completamente la figura. Il modello lascia le spalle scoperte: si tratta di un’ottima scelta, a causa del fatto che Giulia possiede spalle larghe e ben tornite, messe in risalto anche dalla scollatura a cuore.

Il motivo per cui non tutte ci possiamo permettere il total look come Giulia sta nel fatto che la stampa animalier “allarga” la figura, esattamente come qualsiasi altro tipo di stampa con motivi ripetuti e a colori contrastanti.

Il lato positivo però è che questo tipo di stampa può essere sfruttata in maniera intelligente per correggere alcune sproporzioni del corpo.

Look animalier per gambe magre

Anche se per alcune donne può sembrare davvero un controsenso, ci sono ragazze che lamentano di avere gambe troppo magre e poco formose. L’effetto “stuzzicadenti” è la loro paura maggiore, quindi tendono a vestire le gambe in maniera da farle apparire un po’ più voluminose.

In questo caso, cioè per le ragazze con il fisico a rettangolo o a triangolo rovesciato, l’ideale è concentrare la fantasia animalier sulla zona bassa dell’outfit.

I pantaloni animalier dal taglio classico sono un capo perfetto a questo scopo, soprattutto se abbinato a una raffinatissima camicetta bianca e ad accessori color cuoio che danno all’outfit quell’aria avventurosa che piace sempre in estate.

Look animalier seno piccolo e fianchi stretti

Se si ha una fisicità minuta e longilinea non soltanto si dovrebbe scegliere l’animalier il più spesso possibile, ma si potrà addirittura osare abbinamenti cromatici forti sulla stessa fantasia.

Ecco allora un abito da cocktail in versione viola e rossa: due colori forti abbinati a una fantasia ancora più forte, per una donna che non ha paura di osare, da evitare però se si ha un fisico a pera o a mela. Indossando un abito a tubino animalier con queste due fisicità si finirebbe per mettere in evidenza i punti deboli del fisico anziché quelli forti: il ventre prominente nel caso del fisico a mela e i fianchi larghi nel caso del fisico a pera.

Il bello di questo tipo di abito è che può essere indossato dal pomeriggio alla notte inoltrata essendo sempre adatto a qualsiasi attività, dall’aperitivo con le amiche al party in piscina.

Look animalier fisico a pera

Il fisico a pera è caratterizzato da spalle piccole e seno minuto in netto contrasto con fianchi larghi e cosce grosse.

Se, a prescindere dalla forma del proprio fisico, si ha una corporatura media, un abitino animalier con lo scollo a barca è assolutamente l’ideale.

La scollatura orizzontale infatti mette in risalto la larghezza delle spalle e la balza aiuta a donare un po’ di volume al seno.

Anche le gonne a palloncino sono perfette per chi ha i fianchi un po’ larghi da nascondere: si potrà sempre dare la colpa alla gonna!

Abiti da sera con stampa animalier

Gli abiti da sera animalier sono di due tipi: bellissimi o bruttissimi. Per questo motivo è necessario sceglierli con la massima attenzione e soprattutto puntare su colori a contrasto medio o basso. Questo significa che la stampa animalier risulterà molto raffinata se appena visibile, se costituirà una trama di colore leggerissima lungo tutta la lunghezza dell’abito.

Un intero abito da sera maculato, zebrato o tigrato “a tinte forti” sarà sicuramente un azzardo di stile, e non necessariamente se ne uscirà vincitrici.

Gli abiti dalla gonna lunga e ampia saranno sicuramente la scelta giusta per sentirsi a proprio agio se si hanno cosce grosse e caviglie spesse. Purtroppo chi ha questo tipo di problema risente moltissimo del caldo e, soprattutto d’estate si finisce per sentirsi sempre molto gonfie.

Il make up ideale per un look del genere? Il chocolate smokey eye che donerà allo sguardo un’espressione seducente e profonda, da vera leonessa.