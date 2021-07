Sergio e Jessica, chi è la coppia di Matrimonio a prima vista Italia 7: nomi, età, vita privata, carriera e tutto quello che c’è da sapere.

Sergio e Jessica formano la prima coppia di Matrimonio a prima vista Italia 7. Dopo le delusioni sentimentali vissute in passato, Sergio e Jessica hanno accettato la sfida di Matrimonio a prima vista Italia 7 sposandosi al buio.

Senza conoscersi, dopo il primo incontro e con i consigli degli esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto convinti che abbiano le carte in regola per innamorarsi, hanno pronunciato il fatidico sì davanti a parenti e amici.

Ma chi sono davvero Jessica e Sergio? Quanti anni hanno? Dove vivono e che lavoro svolgono? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere.

Chi sono Sergio e Jessica di Matrimonio a prima vista Italia 7: età, altezza, vita privata e carriera

Sergio Capozzi ha 35 anni, vive a Milano e lavora come sviluppatore di franchising. E’ una persona dinamica e, a soli 18 anni, è partito per Londra per provare a realizzare i suoi sogni. Ha cominciato a lavorare nel mondo della ristorazione e, per dieci anni, ha cambiato continuamente città.

LEGGI ANCHE—>Ricordate Marta e Michel di Matrimonio a prima vista Australia? Due anni dopo, ecco cos’è successo

E’ molto legato alla famiglia. Ha un fratello più grande e due sorelle più piccole. Avendo vissuto sempre all’estero, non ha avuto un rapporto continuativo con il fratello e le sorelle. Sergio ama i concerti, il teatro e conoscere nuove cultura.

LEGGI ANCHE—>Che fine hanno fatto Natasha e Mikey di Matrimonio a prima vista Australia? Ecco cos’è successo dopo l’esperimento

Jessica, invece, ha 32 anni, è di Milano ed è un’imprenditrice. Anche Jessica ha una famiglia numerosa con la quale ha un ottimo rapporto. Molto legata ai genitori, li considera un esempio da seguire. Lavorando molto e stando sempre in giro per lavoro, appena ha un po’ di tempo libero, ama trascorrerlo leggendo un buon libro. Tra le sue più grandi passione c’è quella per i viaggi.