Sonia Bruganelli in bikini: vacanza di passione con Bonolis, beccati così

By

Sonia Bruganelli: forme da capogiro in bikini: in vacanza con il marito Paolo Bonolis non mancano coccole e tenerezze.

C’è davvero crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? Nelle ultime settimane, sul web, si sono diffusi rumors su una presunta crisi matrimoniale tra il conduttore di Avanti un altro e la moglie che, a settembre, per il secondo anno consecutivo, tornerà a ricoprire il ruolo di opinionista nella settima edizione del Grande Fratello vip.

A svelare la verità sullo stato di salute del matrimonio tra la Bruganelli e Bonolis è il settimanale Vero che pubblica alcune foto in cui Sonia sfoggia le sue forme in bikini mentre è in vacanza con la famiglia.

Altro che crisi! Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis beccati così in vacanza

Sposati dal 2022 e genitori di Silvia, Davide e Adele, Sonia e Paolo formano una delle coppie più belle e solide del mondo dello show business. Oltre ad essere uniti e innamorati nella vita privata, lo sono anche sul lavoro. E’ Sonia, con la sua società, infatti, ad occuparsi dei provini dei vari personaggi protagonisti, poi, delle trasmissioni del marito.

Prima di andare in vacanza ha così seguito i provini per la nuova Bonas di Avanti un altro decidendo di puntare su Sophie Codegoni che, oltre a godersi la bellissima storia d’amore con il fidanzato Alessandro Basciano, incontrato nella casa del Grande Fratello Vip, è pronta a vivere la nuova avventura professionale.

Come la storia di Sophie e Basciano, anche il matrimonio della Bruganelli e di Bonolis gode di ottima salute come potete vedere in basso nelle immagine pubblicate dal settimanale Vero e condivise sulla pagina Instagram ufficiale del magazine.

Prima una passeggiata in spiaggia, poi un massaggio alle spalle e infine un bagno rinfrescante in mare durante il quale non mancano gli abbracci tra l’amatissimo conduttore di Avanti un altro e la moglie che, negli scorsi giorni, rispondendo alle domande dei fan, ha svelato il motivo per cui ha deciso di tornare a fare l’opinionista del Grande Fratello Vip dove, nella scorsa stagione, ha incantato con i suoi outfit.

“Perché la proposta di Alfonso è arrivata in un momento delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”.