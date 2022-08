Scopriamo se hai una mente analitica o una fantasiosa con questo test

By

Il test della mente è qui per aiutarci a capire se sei una persona fantasiosa o una analitica: non preoccuparti, non si tratta di un esame scritto!

Oggi abbiamo deciso di scoprire chi sei e come ragioni.

Ambizioso come progetto, non trovi?

Ebbene, il test della personalità che abbiamo in mente oggi è abbastanza semplice e, quindi, forse in grado di andare molto più direttamente al punto di tanti altri.

Che ne dici, ti va di provarlo?

Test della mente analitica o fantasiosa: dicci cosa vedi in questa foto e scopri chi sei

Partiamo dalle basi: pensi di essere più analitico o fantasioso nella vita?

Tutti quanti (chi più e chi meno) abbiamo fantasia. Magari si tratta di immaginare scenari incredibili e mai visti prima oppure vedi con chiarezza il tuo futuro.

Poco importa che cosa immagini: la tua mente è capace di creare idee e situazioni anche dal niente!

Certo, questo se hai una mente fantasiosa è per te praticamente la normalità; se, invece, hai una mente analitica è molto più probabile che la fantasia sia, per te, un noioso accessorio di cui non riesci a liberarti.

Oggi abbiamo deciso di chiederti di guardare questa immagine, per dirci che cosa vedi al tuo interno.

La risposta ci svelerà che tipo di mente hai ed anche come ragioni: che ne dici, ti va di giocare con noi?

hai visto un occhio : dai, diciamo che la risposta puoi veramente aspettartela. Ovviamente hai una mente molto più fantasiosa del normale!

Sei in grado di vedere anche solo piccoli segnali in un paesaggio normale ed iniziare ad immaginare una realtà indipendente e completamente alternativa.

Insomma, sei una persona che riesce a costruire castelli in aria praticamente dal niente e che, per questo, spesso si ritrova a sbattere poi la testa contro la realtà delle cose.

Niente di male, per te: tu sei in grado di recuperare immediatamente e di immergerti in una nuova fantasia, altrettanto seducente quanto le altre.

Peccato che questo, però, non sia il modo di andare avanti nella vita… senza ferire gli altri! Insomma, noi ti consigliamo di prenderti, una volta ogni tanto, una pausa da tutte le tue fantasie. Sono divertenti ma adesso, però, è ora di pensare concretamente anche al futuro: puoi farlo iniziando dal nostro test della visione della vita !

: dai, diciamo che la risposta puoi veramente aspettartela. Ovviamente hai una mente molto più del normale! Sei in grado di vedere anche solo piccoli segnali in un paesaggio normale ed iniziare ad immaginare una realtà indipendente e completamente alternativa. Insomma, sei una persona che riesce a costruire castelli in aria praticamente dal niente e che, per questo, spesso si ritrova a sbattere poi la testa contro la realtà delle cose. Niente di male, per te: tu sei in grado di recuperare immediatamente e di immergerti in una nuova fantasia, altrettanto seducente quanto le altre. Peccato che questo, però, non sia il modo di andare avanti nella vita… senza ferire gli altri! Insomma, noi ti consigliamo di prenderti, una volta ogni tanto, una pausa da tutte le tue fantasie. Sono divertenti ma adesso, però, è ora di pensare concretamente anche al futuro: puoi farlo iniziando dal nostro ! hai visto una duna di sabbia: forse dovresti provare il nostro test del cortile che trovi cliccando qui. Ti aiuterà davvero a capire che tipo di persona sei! Ovviamente sai benissimo di essere una persona concreta ed analitica.

Non perdi tempo a fantasticare e detesti le persone che lo fanno troppo: ragioni per obiettivi e li segui man mano, senza paura di andare avanti anche quando c’è troppo da fare.

Sei una persona organizzata e precisa, che ha tutto sotto controllo anche se con i suoi metodi e le sue modalità di azione.

Gli altri a volte non ti capiscono: è possibile non cedere mai alle lusinghe della fantasia?

La realtà è che tu non sei una persona priva di fantasia o che odia sognare in grande. Semplicemente detesti passare troppo tempo nel mondo dei sogni quando c’è tanto da fare anche nella vita reale.

La tua fantasia è libera di uscire solo quando tu glielo permetti ma questo non vuol dire che non sia sviluppata od entusiasmante. Gli altri non lo capiscono ma per te è perfettamente chiaro: perché dovresti cambiare chi sei?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.