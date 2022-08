Il nuovo bonus TV 2022 spetta solo a pochi cittadini: ecco chi lo riceverà

Il nuovo bonus TV 2022 previsto dal decreto Aiuti Bis prende in considerazione i problemi di una fascia svantaggiata di cittadini e si aggiunge ai bonus già in vigore.

Recentemente abbiamo assistito a una profonda evoluzione delle tecnologie per le telecomunicazioni. Significa, in pratica, che il sistema di trasmissione dei programmi è cambiato e, con essi, anche le televisioni.

A diversi anni dal passaggio al digitale terrestre, negli ultimi mesi è stato introdotto un nuovo standard indicato con la sigla DVT-B2.

Questo significa che le frequenze su cui vengono trasmessi i programmi televisivi sono cambiate e risulta necessario possedere apparecchiature adeguate alla loro ricezione.

A questo si aggiunge una problematica infrastrutturale. I cittadini che abitano nelle piccole comunità di montagna oppure in piccoli paesi piuttosto isolati dal punto di vista delle telecomunicazioni hanno molte difficoltà di ricezione.

In cosa consiste il nuovo bonus TV 2022 e come si ottiene

Il bonus TV si divide in 3 diversi tipi di bonus, pensati per sopperire alle necessità di specifiche fasce di popolazione.

BONUS TV-DECODER

Fino alla fine del 2022 è possibile ricevere uno sconto di 30 Euro per acquistare televisori di nuova generazione, quindi compatibili con il nuovo standard. Il bonus, cioè lo sconto, sarà applicato direttamente dal venditore al momento della vendita e non sarà necessario fare alcuna richiesta.

Questo bonus si ottiene per l’acquisto di un solo apparecchio per nucleo familiare e soltanto se il nucleo familiare ha un ISEE inferiore a 20.000 Euro l’anno.

NOVITÀ DECRETO AIUTI BIS

Con il Decreto Aiuti Bis lo Stato ha deciso di venire incontro ai cittadini delle comunità isolate con un bonus ad hoc.

Per loro il bonus decoder/TV sale a 50 Euro per l’acquisto di una televisione via satellite. Possono utilizzare questo bonus anche consorzi di enti locali che per il lavoro che svolgono a beneficio della comunità hanno bisogno di ricevere il segnale televisivo.

Anche in questo caso possono avere accesso al Bonus solo coloro che hanno un reddito annuo inferiore a 20.000 Euro.

BONUS ROTTAMAZIONE TV

A differenza del bonus precedente, per ottenere questa agevolazione è necessario richiedere il bonus rottamazione. Si ha tempo fino alla fine del 2022.

Per richiedere questo bonus è necessario rottamare un apparecchio televisivo acquistato prima del 2018, quindi ormai obsoleto.

Consegnando in negozio il televisore da rottamare si ottiene uno sconto del 20% sull’acquisto di un nuovo televisore. Lo sconto massimo che si può ottenere è di 100 Euro. Questo significa che acquistando televisori che costano più di 500 Euro la percentuale di sconto si blocca una volta raggiunti i 100 Euro.

Quindi:

Acquisto televisore da 400 Euro => 80 Euro di sconto

Acquisto televisore da 500 Euro => 100 Euro di sconto

Acquisto televisore da 800 Euro => 100 Euro di sconto.

È importante specificare che il bonus rottamazione e il bonus decoder sono cumulabili. Quindi se si acquista un apparecchio adatto a ricevere il nuovo standard e allo stesso tempo si rottama un televisore nuovo si può ottenere un massimo di 130 Euro di sconto.

BONUS ANZIANI DECODER A CASA

Tutti i cittadini con età superiore ai 70 anni e che ricevono una pensione di meno di 20.000 Euro all’anno possono ricevere il nuovo decoder direttamente a casa. In questo modo potranno continuare a utilizzare il vecchio televisore esattamente come fanno oggi.