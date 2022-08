Test: chi ha derubato l’imprenditore? Trova l’imbroglione

Questo test ti permetterà di dare una mano ad un imprenditore truffato da un suo dipendente. Trova il metodo per stanare l’imbroglione

Un uomo ricchissimo aveva a sua disposizione venti orafi professionisti. Queste persone lavoravano solo per lui e fabbricavano statuette d’oro, la grande passione del loro datore di lavoro. L’uomo era uno degli imprenditori più ricchi del paese e aveva stabilito una regola: avrebbe dato ad ogni orafo una determinata quantità di oro per permettergli di mandare avanti la sua bottega. Ogni orafo, però, doveva ricambiare con un lavoro specifico.

Per ogni cento grammi di oro fornito, ciascun maestro orafo avrebbe dovuto consegnare una statuetta del peso di cento grammi. Uno dei lavoratori non rispettava il patto e raggirava il ricco imprenditore, fabbricando soltanto statuette dal peso di novanta grammi. Una volta resosi conto dell’inganno, l’imprenditore riunì tutto il suo staff per provare a trovare una soluzione e punire il malfattore.

Uno dei suoi consiglieri gli disse che aveva un metodo infallibile, infatti lo mise in pratica e riuscì a beccare l’imbroglione. Come fece? Quale fu il metodo usato dal collaboratore del noto imprenditore? Rifletti con calma e poi prova a dare una risposta, hai soltanto sessanta secondi per indovinare. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere un test di logica e ragionamento è assolutamente necessario effettuare un’operazione: distinguere i dettagli utili da quelli inutili. Questi ultimi sono stati inseriti nel testo solo per farti sbagliare. Se hai evitato gli ostacoli e hai trovato la soluzione (o pensi di averlo fatto), meriti tutti i nostri complimenti. Non era facile risolvere un test del genere e molte persone sono cadute nel nostro tranello.

Se, al contrario, non hai risposto correttamente o non pensi di poter trovare una soluzione, non buttarti giù con il morale. È molto probabile che ti serva un po’ di allenamento. Prova a cimentarti con altri test simili a questo nei prossimi giorni, vedrai che anche tu riuscirai ad essere brillante in futuro. Questo test non ha nessuna validità scientifica perché è soltanto un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: l’aiutante dell’imprenditore ha preso una statuetta dal primo orafo, due dal secondo, tre dal terzo, quattro dal quarto, cinque dal quinto e così via, fino ad arrivare a venti statuette dal ventesimo professionista. Le ha messe tutte insieme su una bilancia per verificarne il peso totale. In questo modo, riuscì a capire se l’orafo imbroglione fosse il primo (10 grammi in meno), il secondo (20 grammi in meno), il terzo (30 grammi in meno) e così via fino al ventesimo.