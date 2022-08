Ecco cosa deve fare ogni giorno la figlia di Carmen Russo: incredibile!

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi rivelano cosa deve fare ogni giorno la loro figlia Maria: incredibile, lo hanno deciso loro!

La vita di Carmen Russo è cambiata completamente il 14 febbraio del 2013. Proprio nel giorno di San Valentino di quell’anno infatti, la showgirl ed Enzo Paolo Turchi sono diventati genitori della piccola Maria. “Potevamo farlo prima, ma non giudicateci“, affermò la soubrette in alcune interviste, perché la maternità per lei è arrivata per la prima volta a 53 anni.

Una vita da copertina, quella di Carmen, che comincia la sua carriera fin da giovanissima come ballerina di danza classica, per poi lanciarsi nel ruolo di modella partecipando anche a concorsi di bellezza come Miss Italia. Diviene un vero simbolo per gli italiani quando partecipa a film e produzioni televisive grazie alla sua spigliatezza ma, soprattutto, al fisico da maggiorata. Un successo dietro l’altro, insomma, per la Russo che nel 1987 sposa il suo biondissimo coreografo.

Un amore saldo e duraturo che non si è mai interrotto e che, in parte, è sbocciato e proseguito anche sotto gli occhi delle telecamere. Chi non ricorda la celebre scena, divenuta un cult del trash, in cui durante la partecipazione all’Isola dei Famosi, Enzo Paolo “implorava” Carmen di lasciarlo tornare a casa per i suoi problemi di “un certo tipo”? Oggi invece, l’ex gieffina è più social che mai e tiene aggiornati i follower sulla loro vita familiare quotidianamente.

“Deve badare a tutto!”, la piccola Maria viene responsabilizzata così

Sfogliando tra i post di Carmen Russo è possibile, così, ficcare un po’ il naso nella vita degli attivissimi mamma e papà che appaiono ancora una coppietta di innamorati ai primi appuntamenti e di genitori super sprint. Nonostante l’età non proprio verdissima, i due infatti, sono dei perfetti esempi per la piccola Maria, che cresce bella e soprattutto con sani princìpi.

Qualche ispirazione, però, arriva anche direttamente da Buckingham Palace. Di recente ha fatto molto parlare una particolare scelta di William e Kate, che hanno deciso di rendere più responsabile il piccolo George dandogli da “lavorare” in una fattoria. Il principino, della stessa età della figlia dei due ballerini, ha il compito di controllare gli animali, prendendosene cura con piccole accortezze. Un’idea che ha stimolato interesse in Enzo Paolo e Carmen Russo, che hanno deciso di metterla in atto anche con la figlia Maria.

“Abbiamo insegnato a Maria a essere responsabile degli animali che abbiamo in casa, proprio come George”, ha rivelato la showgirl a Di Più. “Il compito di Maria è quello di cambiare quattro volte al giorno le ciotole d’acqua e preparare la pappa per tutti“, ha spiegato poi, raccontando di un impegno ancora maggiore. “Da qualche settimana, poi, abbiamo un nuovo arrivato, il piccolo Max, un Chihuahua esclusivamente suo, e in questo caso è lei a badare a tutto“. Insomma, per la piccola Maria si apre un futuro da vera principessa!