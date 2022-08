Anticipazioni Beautiful, la verità sulla morte di Vinny

Anticipazioni Beautiful delle puntate in onda su Canale 5. Tutto quello che accadrà daql 14 al 20 agosto 2022. Novità sulla morte di Vinny.

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda questa settimana su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: cosa accadrà dal 14 al 20 agosto

Cosa succederà nelle nuove puntate di Beautiful in onda dal 14 agosto al 20 agosto su Canale 5? Secondo le anticipazioni scopriremo nuovi dettagli sulla morte di Vinny Walker!

Le prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 segnalano nuove novità e rivelazioni sulla morte di Vinny Walker, l’amico di Thomas Forrester.

Liam si trova in carcere ed Hope è andata a trovarlo per farsi forza a vicenda. Nel frattempo Bill esorta Justin ad indagare sui fatti che hanno condotto alla morte di Vinny e a preparare una linea difensiva per aiutare il figlio.

Il giovane Spencer chiederà a Thomas di restare accanto a Hope in questo difficile e delicato periodo della sua vita. Ma Brooke non è molto d’accordo della vicinanza fra il Forrester e la figlia e tenta di metterla in guardia. In questo frangente Thomas avrà un ruolo cruciale, non soltanto per il bene di Hope e dei figli ma anche perché il giovane Forrester scoprirà qualcosa che cambierà tutto grazie all’aiuto di Zende.

Zende sistemerà il problema che attanaglia il cellulare di Thomas e a quel punto inizieranno ad arrivargli messaggi fra i quali, uno contenente un video in cui si vede chiaramente che Vinny si getta intenzionalmente sotto l’automobile guidata da Liam.

A quel punto Thomas resterà sconvolto dallo scoprire che si sia trattato di suicidio e non omicidio. Ha in mano una grande prova che potrebbe scagionare Liam da tutte le colpe. Deciderà di mostrarlo a tutti ma incontrerà per primo Justin e gli mostrerà il video contenente la verità. Justin però, non avrà la reazione sperata da Thomas anzi, lo colpirà alla testa facendogli perdere completamente conoscenza.