Beautiful e Una Vita: un tentato suicidio e un ritorno alla vita

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Anticipazioni Beautiful dagli Usa: Bill Spencer farà una grande scoperta

Rivelazioni scottanti, verità nascoste e giochi di potere. Nelle prossime puntate italiane e americane di Beautiful succederà di tutto. Ecco le anticipazioni dell’estate 2022.

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in America sul canale CBS e che arriveranno in Italia l’anno prossimo scopriremo nuovi retroscena sulla situazione di Finn, il marito di Steffy Forrester. In questo contesto assumerà un ruolo sempre più centrale l’editore Bill Spencer.

Se seguite le nostre anticipazioni saprete già per certo che Finn non è in realtà molto durante la sparatoria furiosa della madre biologica Sheila Carter. Anzi, il giovane dottore era stato portato in ospedale e curato segretamente dalla madre adottiva Li Finnegan.

La donna, che ha tentato di salvare in extremis il figlio aveva tenuto il massimo riservo sulla questione, ma purtroppo il suo segreto è stato presto scoperto dalla Carter. La Carter furiosa ha tentato l’omicidio di Li e si è sostituita al capezzale del figlio.

Ma Beautiful ci ha insegnato che non tutto ciò che vediamo è in realtà come appare e che la verità è sempre nascosta. Infatti, adesso possiamo dirvi con certezza che secondo le nuove anticipazioni americane Li Finnegan non è morta nell’incidente stradale.

Lì è sopravvissuta all’incendio e l’incidente in mare ed è stata tratta in salvo da niente di meno che da Bill Spencer. L’uomo, all’uscita da un ristorante sul molo, noterà Li che, in difficoltà, cercherà di farsi strada sulla terra ferma.

Una Vita, anticipazioni: Genoveva tentà il suicidio? L’indiscrezione

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita succederanno tantissime cose ai nostri protagonisti. Ormai la soap spagnola ci ha abituato ad un alto livello di suspense e di intrigo e neanche questa volta riuscirà a deluderci.

Secondo le prossime anticipazioni televisive, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) stanca di dover subire e assecondare il marito Aurelio Quesada (Carlos de Austria) tenterà un atto estremo per la sua vita, il suicidio.

Se ripensassimo alla dark lady di qualche stagione fa, mai avremmo potuto immaginare che la donna potesse arrivare a minimamente pensare di compiere un atto del genere ed estremo. Eppure, l’evolversi degli eventi, la gravidanza indesiderata e non gradita hanno condotto la donna a prendere questa decisione.

Se avete seguito le nostre anticipazioni saprete che Genoveva dopo aver scoperto di essere rimasta incinta ha tentato di liberarsi del bambino in grembo minacciando il medico Ignacio. In questo contesto si è intromesso anche Aurelio che ha contro minacciato il medico pur di non fargli compiere questo gesto.

A questo punto, a Genoveva non sembrava essere rimasta altra soluzione se non quella di suicidarsi. Ma non appena Aurelio apprenderà che la donna ha tentato di mettere a rischio la sua vita e quella del bambino andrà infatti su tutte le furie e tenterà di strangolarla al culmine di un intenso litigio. Fortunatamente Marcelo e Ignacio la salveranno…