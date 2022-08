vipere e serpenti lontani dal tuo giardino con un semplice trucco

Ti sveliamo il trucco semplicissimo per tenere lontano i serpenti dal tuo giardino. Non dovrai più temere incontri ravvicinati per te e i tuoi cari.

Il giardino d’estate è un luogo molto frequentato e vissuto. All’ombra dei nostri alberi ci godiamo il verde, i fiori colorati e se siamo fortunati anche un tuffo in piscina. Soprattutto di sera, il giardino è un posto dove rilassarsi al fresco ma è anche un luogo ricco di sorprese poco gradite.

Nel nostro giardino potrebbero entrare animali indesiderati come le zanzare, i rospi e persino i serpenti. Per tenere lontane le zanzare ti consigliamo di mettere in pratica il trucco del foglio, ti stiamo per svelare anche il metodo semplice che terrà i serpenti lontano dal tuo giardino.

Ecco come tenere lontani i serpenti dal tuo giardino

Con l’arrivo delle belle giornate si moltiplicano le possibilità di fare incontri ravvicinati con animali selvatici che si avvicinano ai luoghi abitati in cerca di cibo e acqua. Gli intrusi possono spaventarci soprattutto se si tratta di animali velenosi che non siamo in grado di distinguere. Anche un innocuo serpente strisciante genera panico e ci fa vivere un incubo.

Tenere lontani dal nostro ambiente un serpente non è impossibile. Di solito si intrufolano senza farsi vedere e anche loro non gradiscono la nostra compagnia e spesso si sentono minacciati dall’uomo, ma hanno fame e sete e sono disposti a correre il rischio. Per tenerli lontano da te puoi provare i trucchi che stiamo per svelarti:

L’infuso di aglio macerato

Sapevi che i serpenti detestano l’aglio? Prova a mettere alcuni spicchi di aglio in acqua, lascia macerare qualche giorno e poi spruzza questo intruglio lungo il perimetro del tuo giardino. Non terrai lontano solo i serpenti ma moltissimi rettili.

I polli

Nemici giurati dei serpenti sono i polli. I polli sono ghiotti di serpenti. Se i serpenti ti fanno spesso visita considera l’idea di ospitare un paio di polli a casa, magari puoi prendere delle galline così ti regalano anche l’uovo fresco ogni mattina.

Giardino pulito

È importante mantenere il giardino pulito se si desidera tenere lontano i serpenti. Questi animali non amano stare allo scoperto, si sentono a loro agio tra l’erba alta, giacigli di foglie secche e cumuli di legna, insomma luoghi ricchi di preziosi rifugi. Rimuovi i rifugi e andranno nel giardino del vicino.

Piante repellenti

Esistono anche piante repellenti per serpenti. La citronella delle Indie Occidentali ad esempio ha un odore pungente molto detestato dai rettili. Inoltre respinge anche zanzare e zecche. Un altra pianta repellente è la rosa indiana, il suo forte odore spaventerà i serpenti.

Niente acqua stagnante

Infine per non attirare serpenti o vipere nel tuo giardino dovresti evitare di tenere in giro sottovasi colmi d’acqua, abbeveratoi o ciotole. Anche i serpenti hanno sete.