Conosci già il trucco del foglio per tenere lontano le zanzare? E’ strepitoso

Il caldo è arrivato e anche le zanzare. Vuoi tenere lontano questi fastidiosi insetti? Prova con il trucco del foglio, funziona davvero.

Con il caldo stare fuori all’aria aperta è molto gradevole ma puntualmente mosche e zanzare ci impediscono di rilassarci. Invece di goderti la tranquillità ti ritrovi a lottare contro questi fastidiosi piccoli insetti difficili da tenere lontano. O almeno lo è per tutti coloro che non conoscono il trucco del foglio bianco. Ti sveliamo come dire addio a mosche e zanzare una volta per tutte.

Provare il trucco del foglio è semplicissimo come appendere un foglio di carta in casa. Vi spieghiamo come fare passo passo per dire addio in modo definitivo a mosche e zanzare. Probabilmente ti interessa anche sapere cosa succede quando una mosca atterra sul tuo cibo.

Appendi un foglio di carta e di addio a mosche e zanzare

Per tenere lontano mosche e zanzare esistono molti rimedi, alcuni naturali altri chimici. Il rimedio che stiamo per proporti è naturale al 100% ed altrettanto valido. Chi lo ha provato si è detto soddisfatto. Per provare tu stesso il trucco del foglio munisciti di carta, miele e zucchero.

Ecco cosa devi fare:

Prendi alcuni fogli di carta A4. Più grande è la tua casa, più fogli ti serviranno. Una volta reperiti i fogli prepara:

5 cucchiai di zucchero

3 cucchiai di miele

Acqua

Corda

In una casseruola versa lo zucchero, il miele e l’acqua. Fai bollire il composto a fuoco basso per circa 5 minuti. Una volta che il composto risulta omogeneo e ben amalgamato lascialo freddare.

Nel frattempo taglia in tre parti ogni foglio seguendo la lunghezza. Fora ogni pezzo di foglio fai passare attraverso i fori la corda che servirà per appenderli.

Con l’aiuto di un pennello distribuisci la miscela di acqua, miele e zucchero su tutto il foglio.

Disponi le trappole ottenute accanto alle finestre in modo che le mosche e le zanzare vengano attirate prima di entrare in casa. Non sentirai più le zanzare ronzarti nelle orecchie e potrai finalmente dormire sonni tranquilli.

Un altro metodo efficace: la trappola della bottiglia

Data l’attrazione fatale che questi insetti hanno per lo zucchero, esiste un altro trucco infallibile che ti aiuta ad intrappolare questi insetti. Questo trucco si avvale di una bottiglia di plastica. Dovrai semplicemente tagliare una bottiglia a metà e capovolgere la parte superiore.

Fai bollire una tazza d’acqua alla quale avrai aggiunto una tazza di zucchero finché il composto non diventa liscio ed omogeneo. A questo punto spegni il fuoco ed aggiungi altre due tazze di acqua fredda. Lascia raffreddare qualche minuto e aggiungi un cucchiaino di lievito secco attivo. Infine versa la miscela nella bottiglia e appendi la trappola formata dove vuoi. Se necessario fissa le due parti della bottiglia con del nastro adesivo.

Mosche e zanzare faranno a gara per entrare nella bottiglia ma non saranno in grado di uscire e la tua tranquillità sarà salva.