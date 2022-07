Anticipazioni Beautiful e Una Vita: altro che colpo di scena, si brucia tutto così

By

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate in onda su Canale 5. Scopriamo insieme i dettagli!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita e in particolare parleremo di una bella e di una brutta notizia.

Anticipazioni Beautiful: Li Finnegan sopravviverà?

Nuove rivelazioni dalle puntate in onda in Italia di Beautiful. Sheila Carter colpirà ancora e mieterà nuove vittime…o perlomeno così crede. Scopriamo insieme che cosa succederà!

Secondo le nuove anticipazioni provenienti dall’America, scopriremo le nuove tattiche adoperate da Sheila Carter per riconquistare suo figlio Finn. In particolare questa volta tutte le sue attenzione si rivolgeranno nei confronti di Li Finnegan, la madre adottiva di Finn.

Sheila aveva speronato con la sua automobile la macchina di Li lasciando pochi dubbi sul destino della dottoressa. Eppure a seguito di uno spoiler forse non tanto spoiler, si è riusciti a capire che forse il personaggio di Li sia ancora vivo.

Secondo la ricostruzione dei fatti, John McCook l’interprete di Eric Forrester ha postato sui suoi social una foto ritraente alcuni membri del cast in posa per festeggiare il daytime Emmy vinto dall’attore. E proprio in quella foto sembra essere presente l’interprete di Li Finnegan. Coincidenze? o forse il suo personaggio è ancora vivo?

Una Vita, anticipazioni: Azucena e Guillermo sempre più vicini.

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

In queste nuove puntate in onda su Canale 5 ci concentreremo sulle dinamiche d’amore fra Azucena e Guillermo e in particolare capire fino a quando la giovane Azucena riuscirà a resistere a Guillermo e restargli lontano.

Secondo le nuove anticipazioni delle puntate in onda in Italia su Canale 5, sembra proprio che la giovane figlia di Hortensia (Amaia Lizzarralde) prenderà una decisione sul suo corteggiatore. Diciamo pure che Guillermo dopo aver interrotto la relazione sul nascere con Claudia (Claudia Pellicer), una compagna di balletto di Azucena tenterà in tutti i modi di riconquistare Azucena, cercando di avvicinarla. E ci riuscirà in occasione di una giornata di beneficenza promossa da Servante (David V. Muro) nella piazza dedicata ad Antonito.

In quella occasione Guillermo curerà tutta la parte della logistica mentre Azucena si renderà disponibile per preparare un numero di charleston insieme ad una sua amica. Fra i due si verrà a creare un’atmosfera magica e romantica e alla fine porterà i due giovani sul punto di baciarsi più di una volta.