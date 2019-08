Quando una mosca atterra sul tuo piatto, sorge una domanda: il cibo viene contaminato?

Cosa succede quando una mosca atterra sul cibo? Un team di ricercatori americani ha deciso di indagare sull’argomento.

I ricercatori hanno prima posto agli intervistati la seguente domanda:

“se ti trovassi in ​​un ristorante, in quale situazione smetteresti di mangiare? se trovi formiche, mosche, scarafaggi o roditori?” Il 60% dei partecipanti ha risposto gli scarafaggi.

Tuttavia, anche le mosche sul cibo generano parecchio disgusto e inoltre possono costituire un grave pericolo per la salute.

In effetti, gli scienziati hanno scoperto che le mosche sono in grado di diffondere batteri e germi molto più velocemente di qualsiasi altro insetto.

Come sono arrivati ​​gli scienziati a questa conclusione?

Le mosche si nutrono di tutto ciò che riescono a trovare: rifiuti, animali morti o escrementi, come frutta e verdura! Inoltre, è importante notare che le mosche non hanno la capacità di masticare. Le mosche sputano direttamente sugli enzimi alimentari che dissolvono il cibo per ingerirlo direttamente.

Gli scienziati hanno concluso che l’organismo di questo insetto, a causa della sua igiene e dieta, potrebbe contenere diversi virus e batteri che possono facilmente diffondersi e contaminare il nostro cibo.

Oltre all’alimentazione, gli scienziati hanno anche scoperto che le zampe della mosca contengono un gran numero di batteri a causa della natura della loro dieta.

Inoltre, diversi studi hanno dimostrato che le mosche possono anche trasmettere malattie contagiose molto pericolose come febbre tifoide, colera, tubercolosi, congiuntivite e diarrea.

Va ricordato che le mosche si nutrono di tutto, possono nutrirsi di ferite aperte di animali, alimenti contaminati da febbre tifoide o feci che possono contenere i batteri che causano il colera. Le mosche alla fine possono finire sul tuo cibo e infettarlo senza che tu te ne accorga.

Si rende pertanto necessario coprire il proprio cibo in modo che le mosche non lo tocchino. In caso sia avvenuto un contatto sarebbe meglio sbarazzarsi di questo cibo potenzialmente pericoloso per la salute.

Suggerimento per sbarazzarsi delle mosche

Per evitare che le mosche si posino sul tuo cibo, versa l’aceto di mele in un barattolo di vetro e coprilo con una pellicola da cucina facendo dei piccoli buchi. Questo trucco attirerà le mosche che vi affogheranno dentro.

Per evitare che le mosche entrino in casa, mescola l’aglio in polvere con la cannella e il pepe di Cayenna in polvere. Cospargi questa miscela in diversi punti come i bordi delle finestre, il risultato è efficace ed immediato.

