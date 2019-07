Repellenti naturali per sbarazzarsi delle formiche in modo permanente

Ecco i migliori repellenti per allontanare le formiche dalla tua abitazione

Le formiche sono ospiti indesiderati quanto invadenti, compaiono improvvisamente in ogni dove, sul piano di lavoro della cucina, in bagno o nella camera da letto ed è molto difficile convincerle ad allontanarsi. Spesso ricorriamo all’uso di prodotti chimici per eliminare questi insetti ma dato che comportano molti rischi per la salute perchè non optare per repellenti naturali? Non contengono sostanze pericolose per l’uomo, non causano gravi malattie ed inoltre, non inquinano l’ambiente e non danneggiano la fauna e la flora.

Ecco una serie di consigli naturali per eliminare e rimuovere le formiche dalla tua casa. Ma prima di presentarli, spiegheremo il fenomeno che spinge le formiche ad entrare nella tua casa.

Perché le formiche vengono a casa tua?

Quando l’inverno finisce, questi insetti iniziano la cerca di cibo. Proprio come l’ape, quando una formica sente l’odore del cibo e decide di andare a cercarlo, libera ciò che viene chiamato traccia dei feromoni. Questi sono ormoni gli permettono di marcare il suo itinerario e comunicarlo ai suoi simili. Ecco il motivo per il quale ci ritroviamo spesso con un’intera colonia di formiche e non una o due. Le formiche sono molto attratte dai cibi dolci e hanno un senso dell’olfatto molto sviluppato. Quindi se lasci tracce di cibo dolce, potresti essere vittima di una vera e propria invasione di formiche.

Come funzionano i repellenti naturali per formiche?

Come accennato in precedenza, le formiche hanno un senso dell’olfatto molto sviluppato. Usano i feromoni per comunicare tra loro, messaggi chimici che si attaccano ai recettori olfattivi. Quando usiamo un repellente naturale, miriamo a distruggere la traccia dei feromoni che li aiutano a localizzare e ritrovarsi in un unico luogo. Pertanto, il loro sistema olfattivo viene interrotto quando sentono certe sostanze e li costringe a tornare indietro e cercare altri spazi più favorevoli allo sviluppo dei loro sensi.

Ecco validi consigli naturali per tenere lontano le formiche:

1. I fondi di caffè

L’odore del caffè è molto inquietante per le formiche. Inumidisci i fondi di caffè e mettili nei posti in casa dove hai le formiche. Queste scompariranno in pochissimo tempo!

2. L’aceto

L’aceto ha un odore molto sgradevole per le nostre amiche formiche. Spruzzare l’aceto bianco negli spazi che occupano e andranno via.

3. Gli oli essenziali

L’olio di menta piperita e l’olio di chiodi di garofano sono alcuni degli oli più popolari per tenere lontane le formiche. Metti questi oli in uno spray con un pò d’acqua e spruzza sui davanzali delle finestre e sulla porta d’ingresso della tua casa per eliminare le formiche dalla tua casa.

4. Le foglie di basilico

Gli insetti non supportano l’odore del basilico. Metti le foglie di basilico nel tuo giardino o nella tua cucina e scoprirai che le formiche si rifiuteranno categoricamente di vivere con te!

5. Il limone

L’odore acido del limone disorienta completamente le formiche. Bloccando l’azione dei feromoni, gli insetti non riescono più a trovare il percorso necessario per procurarsi il cibo. Metti delle fette di limone in casa e le formiche spariranno.

6. Aglio

L’aglio è un’altro ingrediente molto efficace per tenere lontane le formiche. Metti degli spicchi di aglio negli spazi dove si trovano solitamente le formiche. Questo forte odore le destabilizzerà e le costringerà ad allontanarsi da casa il prima possibile.

7. Gesso

Crea una o più linee con il gesso e vedrai che creerai una barriera invalicabile per le formiche.

8. Cannella

La cannella ha un forte odore per le formiche e disturba efficacemente l’azione dei loro feromoni. Per eliminare questi insetti per sempre, devi solo versare la polvere di cannella sul percorso che di solito seguono.

9. Lavanda

Le formiche non sembrano apprezzare l’odore della lavanda. Infatti, questa pianta agisce efficacemente come un repellente naturale per sbarazzarsi delle formiche che invadono il tuo spazio vitale.

