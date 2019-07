Chi è Claudia Gerini? Scopri i dettagli su vita privata e carriera di una delle attrici più in vista del panorama italiano.

Nome d’arte: Claudia Gerini

Data di nascita: 18 dicembre 1971

Età: 47 anni

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Attrice, Showgirl

Titolo di studio: Diploma di Liceo Classico

Luogo di nascita: Roma – Lazio – Italia

Altezza: 183 cm

Peso: 65 kg

Claudia Gerini film

La carriera di Claudia Gerini non nasce dal cinema ma dalla danza.

Romana, nata e cresciuta nel quartiere di San Giovanni con una sorella, Claudia Gerini approfondire la danza presso lo IALS di Roma subito dopo il diploma.

Un’agenzia pubblicitaria la ingaggiata offrendole l’occasione di prestare il suo bel volto a spot per grandi brand: Piaggio, Baci Perugina e Schweppes.

L’esordio cinematografico arriva nel 1987 con il ruolo della figlia di Lino Banfi e di Laura Antonelli nel film Roba da ricchi, diretto da Sergio Corbucci.

A rimanere particolarmente colpito dalla performance è Gianni Boncompagni che nel 1991 chiama l’attrice a partecipare al programma televisivo Primadonna ed in seguito a Non è la Rai.

Tutto cambierà però quando a notarla sarà Carlo Verdone. L’attore la scopre al Teatro Colosseo di Roma nel 1995, quando Claudia recita nello spettacolo teatrale Angelo e Beatrice di Francesco Apolloni. L’attore e regista la scritturerà subito per il suo Viaggi di Nozze: il personaggio della cottissima Jessica consacra la fama di Claudia Gerini e ne mette il luce tutto il talento, unito ad una spiccata vena comica e a una grande ironia.

L’anno successivo i due saranno ancora insieme in Sono pazzo di Iris Blond a cui seguiranno Fuochi d’artificio (1997) di Leonardo Pieraccioni e Tutti gli uomini del deficiente (1999) di Paolo Costella, in cui recita con la Gialappa’s Band, Fabio De Luigi e Maurizio Crozza.

Parallelamente alla carriera di attrice, Claudia Gerini coltiva anche diverse esperienze da conduttrice. Dopo qualche apparizione come conduttrice a Mai dire Gol e Milano-Roma, nel 2003 la Gerini approda alla conduzione del 53° Festival di Sanremo con il presentatore Pippo Baudo e con l’ attrice Serena Autieri.

Negli anni emergerà però anche un secondo profilo della Gerini attrici, meno comico e più drammatico. Nel 2004 Claudia è stata la controversa Elsa in Non ti muovere di Sergio Castellitto, poi Claudia Procula, moglie di Ponzio Pilato ne La Passione di Cristo, film diretto da Mel Gibson e girato a Matera.

Nel 2006 è nel cast del drammatico La sconosciuta, film di Giuseppe Tornatore che racconta i retroscena più torbidi del racket della prostituzione dall’estero Europa. L’anno seguente torna al cinema come protagonista di Nero bifamiliare in cui l’allora marito, Federico Zampaglione, fa il suo esordio alla regia.

Inevitabile sarà però poi il ritorno alla comicità, prima al fianco di Carlo Verdone, interpretando nuovamente la coatta Jessica di Viaggi di nozze nel film Grande, grosso e Verdone, e poi nel 2009 con Alessandro Gassmann in Ex di Fausto Brizzi, nel ruolo di Elisa, per il quale ottiene anche una nomination ai David di Donatello.

Arriveranno poi Diverso da chi? (2009) diretto da Umberto Carteni, a fianco di Luca Argentero e, sempre con Brizzi, Indovina chi viene a Natale (2013) con Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Raoul Bova, Carlo Buccirosso.

Lavora poi con Paolo Genovese in Una famiglia perfetta (2012) e Tutta colpa di Freud (2014) e nel 2017 è protagonista del film Nove lune e mezza accanto a Michela Andreozzi, la quale è anche la regista del film.

Infine, nel 2018, è parte del cast stellare di A casa tutti bene, ultimo film di Gabriele Muccino, mentre dal 2017 è nel cast della serie Netflix Suburra, dove indossa i panni di Sara Monaschi.

Claudia Gerini Instagram

213k followers. Tanti ne conta il profilo Instagram di Claudia Gerini, una finestra che l’attrice tiene costantemente aperta sulla propria vita e sulla propria carriera.

Tra ricordi da vecchi film, foto con colleghi e amici, ritratti di famiglia e selfie qua e là per il mondo, Claudia Gerini conduce la sua vita social con grande apertura e divertimento, appassionando così i suo fans giorno dopo giorno.

Un profilo Instagram dunque carico di stimoli e gestito con grande apertura dalla sua proprietaria.

Claudia Gerini marito e figlie

Alessandro Enginoli, imprenditore milanese, è stato il primo marito di Claudia Gerini. I due sono stati sposati dal 2002 al 2004 e hanno avuto una bambina, primogenita dell’attrice, di nome Rosa.

E’ però senza dubbio Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino e regista, ad esser l’uomo a cui più si lega il nome di Claudia Gerini. La coppia è rimasta legata dal 2005 al 2016 e hanno avuto una bambina di nome Linda. I due restano a tutt’oggi in ottimi rapporti soprattutto per salvaguardare la serena crescita della figlia Linda.

Intervistata dal settimanale Grazia, l’attrice ripercorre le tappe che hanno portato lei e l’ex marito a decidere di separare le proprie strade:

“Un paio d’anni fa ci siamo resi conto che il nostro rapporto stava cambiando. Federico ha preso una casa tutta sua per stare un po’ da solo e fare musica. Andava e veniva continuamente. Un anno e tre mesi fa la nostra coppia è ufficialmente finita, ma abbiamo continuato ad andare d’accordo come prima e la nostra bambina non si è accorta di niente. Siamo stati fortunati: non ci sono stati strappi, tradimenti o recriminazioni. Siamo sempre una famiglia, anche se ho recuperato la mia libertà.”

Nel 2017 Claudia Gerini si fidanza con il modello Andrea Preti, di ben diciassette anni più giovane di lei. Diciassette sono anche i mesi in cui i due sono stati insieme, fino a quando la loro storia non è naufragata.

In seguito si è vociferato di una relazione tra Claudia Gerini e Fabio Borghese, originario di una famiglia nobile di principi e papi del Senese e responsabile dell’International business development all’Enel. Dopo la nome dell’attrice è stato affiancato anche quello di Simon, un imprenditore molto noto nella Capitale e non fa parte del mondo dello spettacolo.

L’unico amore costante rimane però ovviamente quello delle figlie con cui l’attrice sembra avere una grande complicità:

“Rosa mi ha confessato tutta seria di voler fare l’attrice. Sarà che nel cinema ci è nata, tre giorni prima di partorirla ero a Cannes con Non ti muovere. Linda, avendo il padre musicista canta, suona, balla, è una vera performer. Nel futuro prevedo un palco anche per lei.”

Claudia Gerini Andrea Preti

Solo un corteggiamento veramente serrato ha permesso a Andrea Preti di far capitolare Claudia Gerini, inizialmente assai dubbio nel lasciarsi andare a questa nuova relazione.

Evidentemente però le percezioni poco fiduciose dell’attrice non erano sbagliate. Il rapporto è naufragato infatti dopo meno di un anno e mezzo, nel più totale stupore del giovane modello:

“La nostra storia non è finita di punto in bianco: io avevo lasciato molti avvertimenti…Sono stata onesta con Andrea, gliel’ho detto in faccia”

La stria sin da subito aveva suscitato perplessità per via della differenza d’età tra i due ma, a tal proposito, l’attrice si è pronunciata con grande fermezza:

“La definizione ‘toy boy’ riflette la cultura arcaica e maschilista che ridicolizza la differenza d’età tra due partner solo quando la donna è nata prima. Se invece l’uomo ha trent’anni più della sua compagna non è da prendere in giro, ma da ammirare”

