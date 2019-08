Camminare a piedi, perchè fa bene alla salute

La medicina complementare e alternativa dimostra che camminare a piedi nudi aiuta a rafforzare la salute del cuore, combattere lo stress e aumentare l’immunità. Camminare migliora anche il metabolismo e rafforza la salute mentale. E a piedi nudi, i suoi effetti aumentano di dieci volte.

Camminare a piedi nudi sarebbe un nuovo elisir di giovinezza. L’American Association of Podiatric Medicine raccomanda di incoraggiare i bambini a stare scalzi – in un ambiente sicuro – il più a lungo possibile. Il contatto con il terreno manterrebbe l’equilibrio del corpo umano, migliorerebbe la memoria e la concentrazione. Oltre a questi aspetti, ecco 4 benefici essenziali della pratica di 5 minuti di camminata a piedi nudi al giorno.

Camminare scalzi 5 minuti al giorno ti consentirà di:

1 – Migliorare la qualità del sonno

L’obiettivo essenziale della camminata a piedi nudi è ricollegare il corpo all’energia della Terra e alimentarlo. La connessione con la natura aiuta a riequilibrare l’energia elettrostatica del corpo. Permette l’evacuazione di ioni positivi e fornisce ioni negativi che promuovono il rilassamento e la distensione.

Probabilmente avrai notato che dopo una nuotata in un lago o nell’oceano, ti senti rilassato e dormi molto meglio. Questo sarebbe l’effetto degli ioni negativi sul tuo corpo. Camminare a piedi nudi aiuterebbe anche a bilanciare il ritmo circadiano, permettendo al tuo orologio corporeo di regolare naturalmente il sonno e l’ora della sveglia.

2 – Migliorare la postura generale

La maggior parte degli esercizi di meditazione e della saggezza vedica, come lo yoga, il tai chi o le arti marziali, sono praticati a piedi nudi. Da un lato, usano il cervello attraverso una maggiore vigilanza e, dall’altro, rafforzano e forniscono maggiore flessibilità a muscoli dei piedi. Camminare a piedi nudi aiuta a ripristinare l’equilibrio e la stabilità del corpo e garantire l’allineamento posturale. Ti allevia anche dal dolore ortopedico causato dalle scarpe.

Alcuni ricercatori britannici presso il Royal National Orthopaedic Hospital hanno introdotto uno scanner 3D per visualizzare l’impatto dell’uso dei tacchi alti sulla salute. Secondo i medici, questa nuova tecnologia conferma, che queste scarpe impongono una pressione sui piedi e sulle caviglie che può provocare dolore e lesioni a lungo termine.

3 – Migliorare i sensi

Rodolfo Llinas, professore e presidente del Dipartimento di Fisiologia e Neuroscienze della School of Medicine della New York University, ha osservato che i nostri pensieri e la nostra capacità di parlare, agire, sentire il mondo che ci circonda e sognare sono essenzialmente guidati da impulsi elettrici.

In questa logica, camminare a piedi nudi stimola i nervi e i centri di pressione situati sulla pianta dei piedi, il che consente di risvegliare i loro diversi punti di connessione sugli organi relativi ai sensi.

4 – Migliorare l’equilibrio emotivo

È dimostrato che il corpo umano è composto per oltre il 70% di acqua. Pertanto, il contatto diretto con il suolo aiuta a creare un equilibrio ionico all’interno delle cellule. Il National Institute of Biomedical and Scientific Research degli Stati Uniti conferma che la superficie terrestre ha un potenziale elettrico negativo. Pertanto, il contatto diretto con il suolo (camminare, sedersi o sdraiarsi) porta il corpo umano allo stesso potenziale elettrico della Terra. Ciò induce cambiamenti elettrofisiologici favorevoli alla salute ottimale e al miglioramento del sistema nervoso autonomo.

Come parte del loro studio, i ricercatori hanno applicato quattro stimolazioni elettriche, da elettrodi posizionati sulla pelle dei palmi e dei piedi di vari soggetti di sessi diversi. Questi hanno mostrato un aumento del rilassamento, grazie all’effetto del contatto con la Terra. Pertanto, sono arrivati ​​alla conclusione che camminare a piedi nudi aiuta a migliorare il benessere e raggiungere l’equilibrio mentale ed emotivo.

