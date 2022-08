Non sai abbinare i giusti accessori al tuo look? Ecco come fare!

Abbinare i giusti accessori nei tuoi look non è un gioco da ragazzi, soprattutto se non conosci le regole di stile! Scopriamo insieme tutte le tendenze in fatto di accessori, come sceglierli e come abbinarli, qui su CheDonna!

Un outfit senza accessori è come una torta senza candeline: buona ma senza scintille! Non hai mai indossato gli accessori perché non sai come abbinarli? Ecco la guida di stile che fa per te. Vediamo insieme tutti i segreti per realizzare i tuoi look in maniera impeccabile!

Negli ultimi anni il mondo del fashion è stato caratterizzato da due ondate molto distinte: chi osannava il basico come unico modo per essere trendy, chi invece vedeva la moda come arte e quindi la parola chiave in questo caso doveva essere originalità!

La moda non ha confini, ne schemi. Quindi non c’è un giusto modo per essere alla moda. Però esistono delle piccole regole nascoste che possono aiutarci a costruire i nostri look in maniera perfetta.

Ad esempio, come indossare gli accessori? Non è una cosa semplicissima, e l’errore di stile è dietro l’angolo. Quindi ecco a voi la guida di stile targata CheDonna che oggi vi spiegherà come realizzare dei look perfetti con i giusti accessori!

Ad ogni look i giusti accessori! Ecco le regole di stile per scegliere al meglio il nostro total outfit!

Cappelli, orecchini, cinture, collane, borse e quant’altro. Gli accessori in commercio sono tantissimi e tutti di gran tendenza. Ma non sempre tutti gli accessori stanno bene con il nostro outfit. Ecco come sceglierli al meglio!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come abbinare i giusti accessori nei nostri total outfit:

borsa e cappello : uno dei modi più semplici per utilizzare gli accessori nei nostri look è quello di indossare abiti semplici e a tinta unita ma di scegliere una borsa colorata e abbinare a questa il cappello dello stesso colore. Possiamo scegliere un cappello da basket oppure uno a tesa larga.

: uno dei modi più semplici per utilizzare gli accessori nei nostri look è quello di indossare abiti semplici e a tinta unita ma di scegliere una borsa colorata e abbinare a questa il cappello dello stesso colore. Possiamo scegliere un cappello da basket oppure uno a tesa larga. cintura a go go: l’accessorio che più ha trovato la sua rivincita nel 2022 è stata la cintura. Larga in ecopelle o fina effetto gioiello, la cintura non deve mai mancare nei nostri outfit.

l’accessorio che più ha trovato la sua rivincita nel 2022 è stata la cintura. Larga in ecopelle o fina effetto gioiello, la cintura non deve mai mancare nei nostri outfit. orecchino maxi: amiamo i look basici e dai toni neutri? Nessuna paura! Creiamo il nostro outfit semplice ma accessoriamolo con solo degli orecchini, che però siano maxi! A proposito, Le borse del momento sono queste! Ecco come averle a basso costo!

Adesso che conosciamo tutte le regole di stile in fatto di accessori non ci resta che realizzare il nostro outfit e goderci la giornata!

Alla prossima guida di stile, per rimanere sempre al passo con tutte le news in fatto di fashion, e non solo!