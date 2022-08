Le borse del momento sono queste: ecco come averle a basso costo!

By

Le borse del momento sono divertenti, super trendy e costosissime! Ma se ci fosse un modo per averle a basso costo? Ecco la guida di stile targata CheDonna che vi spiegherà quali sono le borse del momento e come averle a prezzi shock!

Chi ama le scarpe, chi invece i gioielli. Oppure c’è chi ama le borse! Trendy e costose, le borse sono il vero elemento di ricchezza nei look del momento. Tutte le influencer fanno a gara per mostrarsi con la borsa più costosa e particolare. Ma se vi dicessi che c’è un modo per averle ad un prezzo ridotto mi credereste?

Borse che passione! Più ne abbiamo e più ne vogliamo! Ma al giorno d’oggi è sempre più difficile possedere una borsa griffata a causa dei prezzi in forte rialzo.

Allora decidiamo che possiamo fare a meno di quella borsa firmata che abbiamo visto in vetrina di cui ci siamo innamorate, ma sfogliamo i social media e l’influencer che seguiamo ha appena pubblicato una foto con indosso proprio la nostra borsa!

E li ci scoppia il cuore, perché vorremmo proprio averla!

Qui entriamo in campo noi di CheDonna perché stiamo per vedere le borse più trendy del momento e alcuni modi per acquistarle a costi più ridotti! Siete pronte? Iniziamo!

Le borse del momento più amate da tutti. Da Gucci a Balenciaga, ecco come averle!

Prima di andare avanti con questa guida di stile bisogna fare una precisazione: non bisogna necessariamente possedere una borsa da migliaia di euro per definirsi trendy. L’unica cosa da fare è conoscere le tendenze e creare look che siano unici! Allora si che saremo delle vre fashion lover!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e vediamo quali sono le borse del momento:

borsa all’uncinetto: che sia la shopping bag di Fendi o la sacca di Prada, la borsa all’uncinetto è il MUST-HAVE del momento.

che sia la shopping bag di Fendi o la sacca di Prada, la borsa all’uncinetto è il MUST-HAVE del momento. sella bag : le mini bag che assomigliano a delle selle sono tornate di moda. Da Dior a Balenciaga, ogni brand ha proposto il proprio modello.

: le mini bag che assomigliano a delle selle sono tornate di moda. Da Dior a Balenciaga, ogni brand ha proposto il proprio modello. borsa a mano quadrata: pensiamo alla Regina Elisabetta e alla sua borsa firmata Launer London di cui non ne fa mai a meno. La borsa a mano è la quinta essenza dell’eleganza.

Questi sono i modelli per eccellenza del 2022, ma come averle?

chi ama lavorare all’uncinetto non può non crearsi una borsa! Basta anche sono un modello semplice monocolore, e diventerà la vostra vostra preferita

molti negozi di vintage offrono un servizio, ossia quello di sistemazione e vendita delle borse usate. Questo è un modo per ottenere la vostra borsa preferita griffata ad un prezzo più basso.

non acquistate mai borse di basiche. Se scegliete quelle di collezione a fine stagione andranno in saldo. In questo modo potrete avere la vostra borsa griffata nuova e ad un prezzo più basso. A proposito, Moda autunno 2022: cosa indosseremo la prossima stagione?

Alla prossima guida di stile! Per non perdere le ultime novità in fatto di fashion, e non solo!