Pignorato il cachet dell’Isola dei Famosi, naufrago nei guai fino al collo: debiti da capogiro!

Il naufrago dell’Isola dei Famosi è nei guai fino al collo. Il suo cachet è stato pignorato a causa dei tanti debiti accumulati!

L’Isola dei Famosi si è conclusa qualche mese fa, ma le dinamiche e le notizie riguardanti i personaggi di quest’edizione continuano a far parlare.

E’ da poco stato comunicato da Il Messaggero che uno dei naufraghi di Ilary Blasi non ha percepito un solo euro dall’esperienza in Honduras e non perché la produzione non abbia provveduto ad erogare il pagamento ma perché gli è stato pignorato il cachet a causa dei debiti da capogiro collezionati durante il corso di questi anni.

Marco Senise dopo l’Isola dei Famosi è finito nei guai e la testata ha rivelato tutti i dettagli in merito a questa vicenda che ha sconvolto gli utenti della rete in quanto non si sarebbero mai immaginati un risvolto del genere in questi giorni.

Marco Senise finisce nei guai: pignorato il cachet dall’Isola dei Famosi

Marco Senise ha preso parte all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, che ha ricevuto un appello disperato, durante il corso di questi mesi si è visto pignorare tutto il cachet guadagnato in Honduras.

Il tutto sarebbe iniziato quando l’ex volto di Forum si sarebbe rivolto alla società C.I.P.I. per l’acquisto di un immobile senza mai saldarne il debito. La la Colli d’Oro si è poi rivolta direttamente alla produzione del reality show di canale 5 dopo aver acquisito il credito dalla C.I.P.I., notificando il pagamento che avrebbe dovuto percepire Senise.

La somma richiesta dalla società sarebbe pari a 112 mila euro, in cui rientrano anche tutte le spese legali in quanto il tutto sarebbe iniziato nel 2008. E’ bene specificare, però, che Marco non ha ricevuto un simile cachet per prendere parte al programma di successo di Ilary Blasi ma soltanto un budget che si aggirerebbe intorno agli 11 mila euro, cifra che con il senno di poi non ha mai visto in quanto il tutto è stato prelevato dalla società interessata che è in attesa di ricevere il resto della somma.

Il cachet di Marco Senise all’Isola dei Famosi è stato interamente pignorato e almeno per il momento lui ha preferito non commentare la notizia che lo ha visto protagonista durante il corso di queste ore.