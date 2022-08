Ilary Blasi, dopo l’addio a Totti arriva l’appello disperato: “Non voglio stare a casa!”

Ilary Blasi dopo l’addio a Francesco Totti ha ricevuto un appello disperato che questa volta non può essere di certo ignorato.

Ilary Balsi non sta di certo affrontando un periodo facile in quanto ha dovuto dire addio a Francesco Totti con cui ha messo su una bellissima famiglia ed è stata legata a lui da oltre venti anni. Purtroppo tutte le cose belle hanno un fine e anche il loro rapporto sembrerebbe essere giunto al capolinea.

Nonostante ciò la vita va avanti e non solo quella privata, ma anche quella professionale. La conduttrice, infatti, ha scelto di prendersi una pausa dal piccolo schermo degli italiani per tornare direttamente durante il corso della prossima stagione con una nuova edizione dell’Isola de Famosi,

Per far sì che ciò avvenga ci vuole ancora un altro po’ di tempo, ma per Ilary Blasi è arrivato un appello disperato e che non può di certo essere ignorato.

L’appello a Ilary Blasi non può essere ignorato: “Mi piacerebbe partecipare!”

Ilary Blasi, che dopo l’addio a Francesco Totti ha deciso di stravolgere la sua vita, ha ricevuto negli scorsi giorni, attraverso i microfoni del settimanale Nuovo un appello che non può essere ignorato. A parlare, infatti, è Alesia Macari, ex ciociare di Avanti un altro e vincitrice della sua prima edizione del Grande Fratello Vip.

Alessia le ha chiesto di poter partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in quanto avrebbe dovuto prendere parte all’edizione 2020 che è stata poi annullata a causa della pandemia ma da quel momento sono stati persi tutti i conti con la produzione del programma:

“Mi piacerebbe partecipare alla prossima edizione, specie adesso che si può andare in coppia” ha ammesso senza troppi giri di parole durante il corso dell’intervista, nella speranza che la conduttrice possa ascoltare le sue parole. “Mi porterei dietro mia madre: è molto sportiva e farei fare tutto a lei!” ha aggiunto ironica come soltanto lei sa essere. “Voglio tornare in tv. Non voglio stare a casa ad annullarmi“ ha poi concluso nella speranza di poter ricevere una risposta a questa sua specifica richiesta.

L’appello ad Ilary Blasi riceverà mai una risposta o almeno per il momento lei preferisce concentrare le sue energie su tutt’altra cosa considerando il periodo che sta vivendo?